Украина разблокировала реверсные поставки газа через Румынию

«Оператор ГТС Украины» и румынская компания Transgaz подписали межоператорское соглашение, разблокировав поставки газа из Южной Европы и Турции.
«Сегодня «Оператор ГТС Украины» и румынский Transgaz подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор», – говорится в сообщении украинской компании, передает РИА «Новости».
Теперь у поставщиков газа появилась возможность транспортировать голубое топливо новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, и далее в Молдавию.
С 1 января в межгосударственной точке «Исакча1 – Орловка1» будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн кубометров газа в сутки, а также в обратном направлении – 15,8 млн кубометров в сутки.
Между тем во вторник сообщалось, что Украина с 2015 года переплатила за газ, поступающий в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы, около 1,5 млрд долларов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Внесенный во вторник в Сенат США законопроект о противодействии «нарушениям Россией религиозной свободы на Украине» касается ситуации в Крыму и в Донбассе. В случае принятия документ могут использовать еще одно основание для санкций против российских официальных лиц. Автор документа, республиканец Роджер Уикер, предлагает законодательно закрепить обвинения в адрес РФ в якобы имеющем место нарушении религиозных […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Каменских отдыхает на берегу океана / 24 октября
- Названо число неправильно питающихся россиян / 3 декабря
- Более десятка автомобилей фотовидефиксации сожгли в Подмосковье / 12 ноября
- В Минэкоэнерго уточнили, что смена руководства «Нафтогазу» не входит в их компетенцию / 3 декабря
- На Донбассе военнослужащие из числа местного населения уклоняются от получения российского гражданства – украинская разведка / 16 декабря
- Автоновости: Бейсбольные биты и монтировки: что возят россияне в машинах для самообороны? / 13 декабря
- Макаренко: Принятые поправки в Таможенный кодекс полностью соответствуют стандартам ЕС и жизнь нашему бизнесу не усложнят / 22 октября
- «Уровень бреда превысил уровень жизни»: одиозный фермер вошел в проект «Единой России» / 1 декабря