Анонсирован визит турецкой делегации в Москву для переговоров по Ливии

Турция в ближайшее время намерена отправить в Москву делегацию для обсуждения ситуации в Ливии и возможности отправки туда своих войск, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил, что турецкая сторона сделала «необходимые назначения, и делегация, в которой будут замглавы МИД и минобороны, а также представители разведки и военных, в ближайшее время отправится в Москву на переговоры», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Turkiye.
Так он ответил на вопрос, обсуждался ли в его недавнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным вопрос возможной отправки турецких военных в Ливию.
Эрдоган добавил, что кроме Ливии, стороны также всесторонне обсудят региональные проблемы, в том числе ситуацию в Сирии.
Ранее сообщалось, что в телефонном разговоре Путин и Эрдоган обсудили вопросы, связанные с эскалацией военного противостояния в Ливии.
До этого Турция направила спецназ для охраны членов Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Ливии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Внесенный во вторник в Сенат США законопроект о противодействии «нарушениям Россией религиозной свободы на Украине» касается ситуации в Крыму и в Донбассе. В случае принятия документ могут использовать еще одно основание для санкций против российских официальных лиц. Автор документа, республиканец Роджер Уикер, предлагает законодательно закрепить обвинения в адрес РФ в якобы имеющем место нарушении религиозных […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ермак заявил о готовности строить стену на Донбассе / 5 декабря
- Выросло число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии / 9 декабря
- Разработан новый способ борьбы с кислородным голоданием / 6 декабря
- Сборная Украины по футболу проведет товарищеские матчи с Францией и Польшей / 1 декабря
- Сидел в тюрьме за терроризм. Полиция установила личность нападавшего в Лондоне / 30 ноября
- Onet — в деле осквернения могил украинских солдат в Польше заговорили о «третьей стороне» / 15 ноября
- Хакер из группировки Lurk рассказал о попытке кражи 23 млн рублей у компании Пригожина / 13 ноября
- Автоновости: BMW попыталась потроллить Mercedes, но натолкнулась на резкую «ответочку» / 1 ноября