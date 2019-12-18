Анонсирован визит турецкой делегации в Москву для переговоров по Ливии

Турция в ближайшее время намерена отправить в Москву делегацию для обсуждения ситуации в Ливии и возможности отправки туда своих войск, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил, что турецкая сторона сделала «необходимые назначения, и делегация, в которой будут замглавы МИД и минобороны, а также представители разведки и военных, в ближайшее время отправится в Москву на переговоры», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Turkiye.

Так он ответил на вопрос, обсуждался ли в его недавнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным вопрос возможной отправки турецких военных в Ливию.

Эрдоган добавил, что кроме Ливии, стороны также всесторонне обсудят региональные проблемы, в том числе ситуацию в Сирии.

Ранее сообщалось, что в телефонном разговоре Путин и Эрдоган обсудили вопросы, связанные с эскалацией военного противостояния в Ливии.

До этого Турция направила спецназ для охраны членов Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Ливии.

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