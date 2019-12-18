Людмила Поргина перед концертом памяти Николая Караченцова улетела отдыхать в Дубай

Людмила Поргина улетела отдыхать в Дубай перед концертом памяти супруга Николая Караченцова. В Россию актриса вернется после 20 декабря.

После своего возвращения вдова знаменитости начнет заниматься организацией мероприятия. Изначально концерт памяти о Караченцове должен был состояться в «Ленкоме» в октябре, однако в связи с кончиной Марка Захарова его перенесли на 27 января. Ранее Поргина высказала свое возмущение по этому поводу, но позже смирилась с данным решением. Сейчас артистка находится в Дубае. На шоу в честь ее мужа выступит большое количество представителей шоу-бизнеса. Зрители увидят на сцене Валерию, Инну Чурикову, Михаила Боярского и многих других звезд.

Поргина также пригласила на концерт Игоря Крутого. Композитор в последние годы жизни Караченцова состоял с ним не в самых лучших отношениях, но избранница покойного актера решила позвать продюсера. Кроме этого, композитор присутствовал и на похоронах Караченцова.

Обещала посетить важное мероприятие Алла Пугачева, но пока неизвестно, будет ли она петь перед публикой. Может быть, супруга Максима Галкина предпочтет остаться гостьей в зале.

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