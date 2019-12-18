«По дочке не скучаю, собаку не отдам»: Дана Борисова рассказала о конфликтах с 12-летней Полиной

Телеведущая Дана Борисова, чьё имя снова запестрело в прессе из-за произошедшего недавно семейного скандала, пояснила о конфликтах с 12-летней Полиной. После того как в дом к звезде наведался её бывший муж Максим Аксёнов с правоохранителями и медиками и забрал совместную дочь с собой, и у девочки, и у её матери пошатнулся эмоциональный фон, притом что ребёнку понадобилась госпитализация. Дана Борисова уже не раз успела прояснить данный инцидент, сейчас же она пояснила о причинах конфликтов с наследницей.

Со слов телеведущей, часто скандалы с дочерью случаются на ровном месте, из-за недопонимания ситуации. Так, например, однажды Дана Борисова отдала своим родственникам ненужную одежду, а её дочь решила, будто бы она избавилась и от её вещей, и в отместку ножницами искромсала любимые предметы гардероба своей мамы.

«А затем Полина вылила воду на книгу, которую я пишу, а мне её нужно сдать в ближайшие выходные. Пишу я от руки в тетрадь, и там от воды настолько расплылись буквы, что читать невозможно. Думаю, дочь испугалась того, что натворила, и вообще выбросила тетрадку. Можете себе такое представить? Но я даже в такой ситуации голос на неё не повышаю, просто молчу, не разговаривая с ней, потому что у меня уже нет никаких сил», – поделилась своими переживаниями Дана Борисова с журналистами сетевого издания Teleprogramma.pro.

Но когда отец Полины наведался с полицией к телеведущей, сдерживать свои эмоции она более не могла, ведь экс-супруг при дочери начал обвинять Дану Борисову в употреблении наркотиков, что впоследствии полностью опроверг лечащий врач звезды. Максим Аксёнов согласился взять Полину к себе до следующих выходных, но девочка забрала с собой любимую собаку матери, затем вечером вернула, но пообещала снова отобрать.

«Но я ни за что не отдам Мишель, потому что это существо для меня на сегодняшний день – самое близкое. По дочери, возможно, заскучаю дней через 7-10, не менее. Я сегодня в хорошем настроении. Спокойно книгу пописала, никто мне не мешал и не обвинял в занятии ерундой», – заключила Дана Борисова.

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