В Кремле выразили обеспокоенность военной экспансией инфраструктуры НАТО

В Кремле согласны с заявлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ о подготовке Североатлантического альянса к полномасштабному конфликту, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на том анализе, который наши военные проводят в процессе мониторинга этих маневров, которые осуществляет НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным, и давать оценку с военной точки зрения администрация президента не может», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, разделяют ли в Кремле позицию главы Генштаба и какие действия могут последовать со стороны Москвы в ответ на учения НАТО.
«Но то, что экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ продолжающаяся вызывает обеспокоенность, – это не секрет, это тоже хорошо известно», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что сценарии интенсивных военных учений НАТО свидетельствуют о том, что альянс готовится к крупномасштабному военному конфликту.
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