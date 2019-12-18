В Кремле подтвердили работу над поправками в 210 статью УК РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Администрации главы государства идет работа по согласованию изменений в 210 статью УК РФ, которая предполагает наказание за создание преступного сообщества.
По его словам, речь идет о том, чтобы не наказывать по этой статье предпринимателей.
«Действительно, эта тема обсуждалась на ряде совещаний и, действительно, сейчас завершается формулирование позиций», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он не стал раскрывать подробности работы, отметив, что «после того как эта работа будет завершена и будут готовы уже конкретные предложения, тогда они будут обнародованы».
Песков также уточнил, что конкретной даты для завершения этой работы нет.
В начале декабря Песков говорил, что к статье 210 УК РФ о преступном сообществе есть вопросы в части привлечения по ней к ответственности бизнесменов, работа ведется.
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