В Кремле подтвердили работу над поправками в 210 статью УК РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Администрации главы государства идет работа по согласованию изменений в 210 статью УК РФ, которая предполагает наказание за создание преступного сообщества.

По его словам, речь идет о том, чтобы не наказывать по этой статье предпринимателей.

«Действительно, эта тема обсуждалась на ряде совещаний и, действительно, сейчас завершается формулирование позиций», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он не стал раскрывать подробности работы, отметив, что «после того как эта работа будет завершена и будут готовы уже конкретные предложения, тогда они будут обнародованы».

Песков также уточнил, что конкретной даты для завершения этой работы нет.

В начале декабря Песков говорил, что к статье 210 УК РФ о преступном сообществе есть вопросы в части привлечения по ней к ответственности бизнесменов, работа ведется.

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