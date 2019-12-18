Шовковский: На сегодняшний день «Шахтер» выше уровнем, чем «Динамо»

Экс-вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский в интервью программе «Вацко Light» на YouTube сказал, что не считает киевскую команду топ-клубом.

«Я согласен со словами [экс-тренера «Динамо»] Александра Хацкевича: на сегодняшний день «Динамо» (Киев) – это команда среднего уровня. Топ-клуб – это команда, которая постоянно играет в Лиге чемпионов и выходит из группы», – сказал Шовковский.

Бывший вратарь считает, что «на сегодняшний день «Шахтер» уровнем выше, чем «Динамо».

«В рамках чемпионата Украины и «Динамо», и «Шахтер» – это топ-клубы. Если же брать мировой, европейский футбол – я бы все равно поставил «Шахтер» выше «Динамо», – добавил экс-голкипер киевской команды.

По словам Шовковского, по подбору игроков «Динамо» сложно бороться с «Шахтером» за чемпионство в Украине.

«Но просто никогда не было, никогда и не будет. Было потеряно много очков, где команда не должна была их терять. Так кажется перед матчем, но по телевизору видишь, что играют равные команды», – резюмировал Шовковский.

«Динамо» после 18 туров УПЛ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины и имеет в активе 36 очков, «Шахтер» идет на первом месте с 50 зачетными пунктами.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Внесенный во вторник в Сенат США законопроект о противодействии «нарушениям Россией религиозной свободы на Украине» касается ситуации в Крыму и в Донбассе. В случае принятия документ могут использовать еще одно основание для санкций против российских официальных лиц. Автор документа, республиканец Роджер Уикер, предлагает законодательно закрепить обвинения в адрес РФ в якобы имеющем место нарушении религиозных […]