Бьются в истерике и ужасе: раскрыта страшная тайна Крымского моста

Ни одно из страшных предсказаний украинских СМИ о судьбе Крымского моста так и не сбылось. Его удалось построить точно в срок, а проседания, обрушения, смывы и другие беды явно не грозят целостности сооружения, сколько бы самоназванные эксперты не обещали обратное.

Очередным мощным ударом по самолюбию яростных противников Крымского моста стал запуск железнодорожного сообщения. Все силы украинских блогеров, подчас выступающих открыто, а порой и выдающих себя за россиян, были брошены на тщетные поиски проблем в этой безусловно положительной новости.

Пользователь «Твиттера» RoksolanaToday&Крым25%, выступающий как некая «жительница Крыма», достал из шкафа старую украинскую страшилку. Дело в том, что еще в 2015 году на Украине ходила байка, что после воссоединения с Россией курорт превратится в одну большую военную базу.

"При съемках КЮ

Меня приняли-передали-обкатали.Так что всем.Кто хотел снять ночной поезд.Снимайте на станциях.К ж-д подходам и КЮ лучше не подходить"-местный блогер моста

КЮ-Керчь Южная(Багерово)

Там военных РФ масса

посты ставят

Военная логистика-ЕДИНСТВЕННАЯ реальная цель моста pic.twitter.com/zzt2gQrgmu

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 17, 2019

Сама жизнь доказала несостоятельность подобного сценария – при российском участии Крым стал восстанавливать, в первую очередь, именно свой туристический потенциал. Активно развивается инфраструктура полуострова, растет его связь с материковой частью России, и введение в строй автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста лишнее тому подтверждение.

Украинские же блогеры рисуют своей аудитории совершенно другие картины. Они едва ли не бьются в истерике, пытаясь найти хоть какие-то проблемы, которые могут возникнуть от запуска поездов по Крымскому мосту.

Как рассказала «Роксолана», большая часть пассажиров поездов – российские военнослужащие. «Военная логистика – единственная реальная цель моста», – подчеркнула она. Ни одной фотографии или любого другого доказательства в подтверждение своего тезиса она представить не смогла.

Ей вторят другие блогеры. Их мнение опубликовал портал «Обозреватель». Кто-то ругает идущие через Крымский мост поезда за то, что они могут двигаться только по рельсам, а не напрямик от одного крупного города к другому. Из-за этого железнодорожный маршрут усложняется. Также претензии предъявляются к скорости движения составов.

Керчь

Вот это КЮ и есть

вот все эти вопли про мост при том, что поезд прибывает под Керчь (на НЕДОСТРОЕННЫЙ до сих пор вокзал в Багерово на фото) и дальше тащится по направлению к Джанкою по неэлектрифицированной одноколейной ветке! pic.twitter.com/IbDzkIyjFr

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 17, 2019

Все эти фантазии, абсурдные обвинения и слабо соответствующие реальности заявления ясно свидетельствуют о том, что реальных проблем Крымского моста украинские блогеры и журналисты ,как ни ищут, найти не могут. Им остается лишь нагнетать истерию и пытаться вызвать у своей аудитории ужас.

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