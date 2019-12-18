В Кремле отреагировали на санкции против «Северного потока – 2»

Возможные санкции США против «Северного потока – 2» нарушают международное право и являются примером недобросовестной конкуренции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что возможное введение США санкций против «Северного потока – 2» – это «идеальный пример недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции – более дорогого природного газа», передает ТАСС.
Он подчеркнул также, что Вашингтону не удастся остановить создание «Северного потока – 2», проект «будет закончен».
Напомним, сенат конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который начался 1 октября.
Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправили на подпись президенту США Дональду Трампу.
По данным СМИ, правительство Германии ожидает введения санкций против «Северного потока – 2» уже на этой неделе и готово ответить на них «конкретными мерами». В частности, в Берлине предлагали потребовать в ЕС введения пошлин в отношении сжиженного природного газа из США.
Западные СМИ в связи с санкциями против «Северного потока – 2» рассуждали, насколько эгоистичны США.
Между тем, в США признали бессмысленность санкций против «Северного потока – 2».
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