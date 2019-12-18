В Кремле отреагировали на санкции против «Северного потока – 2»

18.12.2019, 13:12, Новости дня

Возможные санкции США против «Северного потока – 2» нарушают международное право и являются примером недобросовестной конкуренции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что возможное введение США санкций против «Северного потока – 2» – это «идеальный пример недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции – более дорогого природного газа», передает ТАСС.

Он подчеркнул также, что Вашингтону не удастся остановить создание «Северного потока – 2», проект «будет закончен».

Напомним, сенат конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который начался 1 октября.

Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправили на подпись президенту США Дональду Трампу.

По данным СМИ, правительство Германии ожидает введения санкций против «Северного потока – 2» уже на этой неделе и готово ответить на них «конкретными мерами». В частности, в Берлине предлагали потребовать в ЕС введения пошлин в отношении сжиженного природного газа из США.

Западные СМИ в связи с санкциями против «Северного потока – 2» рассуждали, насколько эгоистичны США. 

Между тем, в США признали бессмысленность санкций против «Северного потока – 2».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Говоря о Волочковой, артистка не могла не вспомнить ту, с кем ее часто сталкивают – певицу Глюкозу. Елена отметила, что разница между двумя звездами отечественного шоу-бизнеса не столько в красоте тел, сколько в их эстетике. Князева подчеркнула, что Глюкоза регулярно работает над собой и старается сделать свой образ лучше с каждым днем, а вот балерину […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика