Ирина Безрукова, Ирина Горбачева и другие на премьере новой части саги «Звездные войны»

18.12.2019, 13:11, Разное

Киноцентр «Октябрь» на один вечер превратился во временную базу фантастической вселенной, созданной Джорджем Лукасом. По лестницам вышагивали джедаи со световыми мечами, российская версия принцессы Леи направляла на гостей хоть и игрушечный, но довольно устрашающий бластер, а между гостями то и дело мелькал кто-то, похожий на злодея звездной саги Кайло Рена. Присутствующих, впрочем, это не пугало: на премьеру пришли сплошь поклонники историй про ситхов и джедаев, космических контрабандистов и штурмовиков и, конечно же, очаровательных дроидов. Среди таких ценителей фантастики оказались Ирина Безрукова и Ирина Горбачева, Влад Соколовский, Илья Бачурин, режиссер Оксана Карас, оператор Михаил Хасая, писатель Сергей Лукьяненко и многие другие.

Ирина ГорбачеваВлад Соколовский

Илья Бачурин с дочерьюИрина БезруковаМихаил Хасая

В новой и заключительной части очередной трилогии звездной саги под названием «Звездные войны: Скайуокер. Восход» речь пойдет о последовательнице заветов джедаев Рэй (Дейзи Ридли) и ее противостоянии со злодеем Кайло Реном (Адам Драйвер). В кадре также, скорее всего, появятся такие любимые поклонниками персонажи как принцесса Лея и ее брат Люк Скайукоер, галактика вновь окажется в опасности и спасение мира будет висеть на волоске. Остальное — тайна за семью печатями, ведь режиссер фильма Джей Джей Абрамс держит сюжет картины в строжайшем секрете. Впрочем, не так давно ситуация могла немного проясниться: исполнитель роли штурмовика Финна, актер Джон Бойега, умудрился забыть в отеле сценарий картины. Предприимчивый уборщик номеров, нашедший бумаги, даже пытался продать его на eBay за какие-то 65 фунтов. Но ситуацию удалось уладить, и тайна рода Скайуокеров не была раскрыта раньше времени. Впрочем, ждать раскрытия всех карт уже недолго: «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выходит в прокат уже завтра, 19 декабря.

Ясмина МуратовичНикита Еленев со спутницейЖеня Малахова с племянникомАнна АлександроваКатя Кокорина и Доминик ДжокерСофья Донианц

Ксения СурковаОксана Карас с дочерьюСергей ЛукьяненкоАнтон Риваль с сыновьямиПремьера фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»



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