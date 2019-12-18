Ирина Безрукова, Ирина Горбачева и другие на премьере новой части саги «Звездные войны»

Киноцентр «Октябрь» на один вечер превратился во временную базу фантастической вселенной, созданной Джорджем Лукасом. По лестницам вышагивали джедаи со световыми мечами, российская версия принцессы Леи направляла на гостей хоть и игрушечный, но довольно устрашающий бластер, а между гостями то и дело мелькал кто-то, похожий на злодея звездной саги Кайло Рена. Присутствующих, впрочем, это не пугало: на премьеру пришли сплошь поклонники историй про ситхов и джедаев, космических контрабандистов и штурмовиков и, конечно же, очаровательных дроидов. Среди таких ценителей фантастики оказались Ирина Безрукова и Ирина Горбачева, Влад Соколовский, Илья Бачурин, режиссер Оксана Карас, оператор Михаил Хасая, писатель Сергей Лукьяненко и многие другие.

Ирина Горбачева Влад Соколовский

Илья Бачурин с дочерью Ирина Безрукова Михаил Хасая

В новой и заключительной части очередной трилогии звездной саги под названием «Звездные войны: Скайуокер. Восход» речь пойдет о последовательнице заветов джедаев Рэй (Дейзи Ридли) и ее противостоянии со злодеем Кайло Реном (Адам Драйвер). В кадре также, скорее всего, появятся такие любимые поклонниками персонажи как принцесса Лея и ее брат Люк Скайукоер, галактика вновь окажется в опасности и спасение мира будет висеть на волоске. Остальное — тайна за семью печатями, ведь режиссер фильма Джей Джей Абрамс держит сюжет картины в строжайшем секрете. Впрочем, не так давно ситуация могла немного проясниться: исполнитель роли штурмовика Финна, актер Джон Бойега, умудрился забыть в отеле сценарий картины. Предприимчивый уборщик номеров, нашедший бумаги, даже пытался продать его на eBay за какие-то 65 фунтов. Но ситуацию удалось уладить, и тайна рода Скайуокеров не была раскрыта раньше времени. Впрочем, ждать раскрытия всех карт уже недолго: «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выходит в прокат уже завтра, 19 декабря.

Ясмина Муратович Никита Еленев со спутницей Женя Малахова с племянником Анна Александрова Катя Кокорина и Доминик Джокер Софья Донианц

Ксения Суркова Оксана Карас с дочерью Сергей Лукьяненко Антон Риваль с сыновьями Премьера фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

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