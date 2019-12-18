Молодой отец Александр Петров в новом трейлере фильма «Лед 2»

О том, что происходит после свадьбы, решили рассказать продюсеры кассового хита «Лед» во второй части картины, за режиссуру которой отвечает уже Жора Крыжовников. С «горько» и начинается второй трейлер фильма, а вот за белым платьем следует не череда побед на льду, а изматывающие будни и воспитание дочери. Герой Александра Петрова — хоккеист Саша — пропускает тренировки и матчи, чтобы проводить время с маленькой девочкой. Где в этот момент ее мама и его возлюбленная Надя (Аглая Тарасова) — вопрос открытый: судя по ролику, она могла как уйти из семьи, так и вовсе погибнуть. Этот поворот сюжета, скорее всего, станет известен лишь уже после выхода фильма «Лед 2» в прокат, то есть 14 февраля.

Александр Петров в фильме «Лед 2» Мария Аронова и Александр Петров

Напомним, в первой части музыкальной мелодрамы Олега Трофима «Лед» речь шла о девушке Наде, с детства мечтавшей заниматься фигурным катанием, и хоккеисте Саше, который помог ей встать на ноги (и на лед) после тяжелой физической травмы. В «Лед 2», помимо новой истории из жизни этой пары, появится еще несколько новых персонажей, которых сыграют Юлия Хлынина и Надежда Михалкова. По словам Александра Петрова, который работал вместе с Жорой Крыжовниковым над сериалом «про ДиКаприо», он считает большой удачей участие во второй части проекта под руководством именно этого режиссера. Мы же ждем новых пируэтов и «елочек», шуток и музыкальных хитов.

Кадр из фильма «Лед 2»

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