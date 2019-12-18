Оржель об очередном раунде переговоров по газу: Мы едем с сильной позицией и рассчитываем на конструктив

Украина не отступит от своих интересов в трехсторонних переговорах по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему, очередной раунд которых пройдет 19 декабря. Об этом говорится в заявлении министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, которое имеется в распоряжении редакции издания «ГОРДОН».

«Мы едем с сильной позицией и рассчитываем на конструктив со стороны всех участников процесса. Мы ни в коем случае не будем отступать от защиты украинских интересов в газовых переговорах. В свою очередь для Украины является приоритетом подписание долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа, что обеспечит стабильность на энергетических рынках Европы и снижение цен для конечных потребителей», – отметил министр.

Украинское правительство хочет заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу. В Киев намерен предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

«Газпром», в свою очередь, предлагает продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигает ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства «Нафтогазу» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал это предложение откровенно неприемлемым. Он сказал, что Украина этой зимой не замерзнет без транзита российского газа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что стороны должны прийти к «нулевому варианту», и подчеркнул, что невозможно договариваться, когда одна из сторон требует выплат по решениям суда.

9 декабря 2019 года в Париже во время нормандского саммита прошла двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как отметил президент Украины, газовый вопрос «был разблокирован». «В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти… Я думаю, у нас все будет хорошо», – сказал президент Украины. Путин после саммита заявил, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае «совместной честной работы».

10 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что переговоры о долгосрочном контракте с российской стороной продолжатся, при этом он не исключил и «газовой войны».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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