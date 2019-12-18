С 1 марта 2020 года украинцы смогут выезжать на территорию РФ только по загранпаспорту

С 1 марта 2020 года граждане Украины смогут пересекать границу с россией по загранпаспорту. Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял на заседании 18 декабря, сообщила пресс-служба правительства.
«Таким образом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина. Для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами», – сообщили в Кабмине.
В то же время при въезде с территории РФ в Украину украинцев будут беспрепятственно пропускать и по внутренним украинским паспортам или свидетельствам о рождении.
Как отметили в Кабмине, решение правительства предусматривает приостановление соглашений, заключенных между Украиной и РФ еще до начала российской вооруженной агрессии, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.
Предложение пропускать граждан Украины в РФ только по загранпаспортам Министерство иностранных дел Украины внесло в Кабмин в начале декабря. Директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев сообщал, что по данным Государственной пограничной службы Украины, ежегодно растет количество случаев выявления подделок свидетельств о рождении и внутренних паспортов в форме книжки. По его словам, «существующий упрощенный режим поездок граждан Украины в РФ в условиях вооруженной агрессии последней является не адекватным угрозам национальной безопасности Украины».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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