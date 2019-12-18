Украинский чемпион ОИ-2012 дисквалифицирован за допинг

18.12.2019, 13:05, Новости дня

Украинский чемпион ОИ-2012 по тяжелой атлетике Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщила пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Торохтий дисквалифицирован с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года. Спортсмен был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2012 года, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 кг., передает ТАСС.

В образцах 33-летнего тяжелоатлета нашли запрещенный дегидрохлорметилтестостерон.

Напомним, в 2016 году украинский копьеметатель Александр Пятница решением Международного олимпийского комитета (МОК) был лишен серебра Олимпийских игр 2012 года за нарушение антидопинговых правил.



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