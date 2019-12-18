Цена, количество, стоимость: как проверить квитанции управляющей компании?

Как проверить квитанции управляющей компании: сверка с договором, запрос дополнительной информации, проверка тарифов и объемов потребления. Инструкция по установлению задолженности по ЖКУ через Госуслуги.

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Сверяем с договором и делаем запрос в УК

На первом этапе сверьте наименование организации на квитанции с договором обслуживания МКД: иногда при смене УК по ошибке или умышленно происходит двойное начисление. Сравните перечни услуг, которые должна предоставлять УК, удостоверившись, что не навязаны или наоборот не убраны некоторые пункты.

Далее следует запросить у УК дополнительную информацию и обоснование платежей. Эти сведения помогут в проверке тарифов, а также ответят на большинство вопросов собственника. Заявление оформляется в произвольной форме на листе формата А4 печатным или рукописным текстом. В резолютивной и вводной части указываются:

наименование организации, должность и полное имя генерального директора;

полное имя, электронная почта, адрес заявителя;

наименование документа «Заявление о предоставлении информации»;

ссылка на ч. 1 ст. 10 ЗоЗПП об обязанности УК предоставлять достоверную информацию;

ссылка на постановление Правительства № 731 от 23 сентября 2010 г. о возможности письменного или электронного запроса и сроках ответа;

отчетный период, за который запрашивается информация, и сумма, начисленная в этот период.

В просительной части собственник требует предоставить информацию касательно:

разъяснения порядка, приведения формул расчета, тарификации;

объемов общедомового и индивидуального потребления коммунальных услуг;

наличия коллективных приборов учета, их опломбировке и проверке;

паспорта, определяющего режим приборов учета;

подключения нежилых помещений к общедомовым приборам учета;

объемов использования коммунальных ресурсов для общедомовых нужд.

Собственник заявляет о намерении обратиться в суд в случае бездействия или отказа со стороны УК. Ниже отражается просьба о предоставлении письменной информации в срок 10 дней или электронной в срок до 2-х дней. Документ датируется и заверяется подписью заявителя.

Задача со многими неизвестными: как проверить тарифы?



Важно различать плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В первом случае тарифы ежегодно устанавливаются на общем собрании собственников МКД и отражаются в решениях коллегиальных органов управления (ст. 156 ЖК РФ). Тарифы для определения платы за коммунальные услуги устанавливаются ресурсоснабжающими организациями, не превышают предельный лимит, установленный в регионе, и не могут быть изменены решением жильцов (ч. 38 постановления Правительства №354).

Удостовериться в отсутствии превышения предельного уровня индексации тарифов проще всего через калькулятор коммунальных услуг на официальном сайте ФАС. Для проверки потребуются следующие сведения:

регион и район начисления платы, согласно адресу жилого дома;

месяц и год расчета (дата последней квитанции);

информация о квартире: частный или многоквартирный дом, количество жителей и площадь помещения;

перечень коммунальных услуг строго по квитанциям: СГВ, СХВ, водоотведение, отопление,электричество, сбор мусора, газ;

информация из платежных квитанций за последний месяц, декабрь прошлого года и январь текущего года;

тарифы, объемы по приборам учета, нормативы строго по квитанциям;

специфика тарифа по информации от УК: одноставочный/разделенный/зонный, с ОДН/без ОДН, сетевой/сжиженный (газ).

После ввода данных в калькулятор система рассчитает превышение тарифного плана, действующего в регионе (при наличии). Важно указывать сведения строго по квитанциям, а также отмечать все предоставленные коммунальные услуги, перечисленные в платежке. Проверить превышение тарифа для расчета платы за жилое помещение можно запросив решение коллегиальных органов управления, в котором указана его величина.

Правильно ли указан объем потребления?



Если квартира оборудована исправными индивидуальными приборами учета (ИПУ), проверьте, не начисляется ли плата по нормативам. Сверьте показания счетчика, которые были переданы в УК за прошедший год, с показателями в квитанциях. Хорошо, если показания передавались через личный кабинет УК или ЕИРЦ. В таком случае удобно сверить данные по истории начислений и переводов.

При наличии общедомовых приборов учета (ОДПУ), сверьте показания квитанции с объемами потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды по информации, предоставленной УК в ответе на заявление об обосновании платежей. Если ни индивидуальные, ни общедомовые счетчики не установлены, плата начисляется по нормативам, установленным в регионе (уточняйте на сайте городской Администрации).

Если ОДПУ установлен, но ИПУ нет ни в одной квартире, то объем потребления рассчитывается исходя из показаний прибора общедомового учета. Если есть хотя бы один ИПУ, при расчете норматива суммируются площади помещений, оборудованных счетчиками и их показания. В противном случае применяется региональный норматив, который умножается на суммарную площадь помещений и коэффициент периодичности внесения платы за коммунальные услуги. Условия установления нормативов и подробные формулы регламентированы ПП№306 от 23 мая 2006 г (раздел II).

Важно! Собственники с ИПУ платят строго по показаниям счетчиков при условии, что они исправны. Начислять плату по нормативам на основании отсутствия индивидуальных приборов учета в других квартирах УК не имеет права.

Видео о том, как грамотно читать квитанцию об оплате коммунальных услуг:

Как узнать, есть ли задолженность?



Если доступа к интернету нет, задолженность можно узнать при личном обращении в УК, к поставщикам услуг или через терминал. В последнем случае необходимо выбрать раздел «Платежи и переводы» и указать номер лицевого счета, который находится в правом верхнем углу квитанции. В отдельных случаях потребуется ввести ИНН УК. Он располагается в реквизитной части документа.

Проще всего узнать задолженность через онлайн-банкинг, портал Госуслуги или сайт ГИС ЖКХ. Авторизоваться на Госуслугах можно даже с неподтвержденным аккаунтом. Войти в личный кабинет на ГИС может только владелец верифицированного профиля с предоставлением паспортных данных, ИНН и СНИЛС.

Как узнать задолженность через Госуслуги:

авторизуйтесь на сайте, перейдите в раздел «Услуги»;

в каталоге выберите раздел «Квартира, строительство и земля», затем «Оплата ЖКХ»;

выберите «Получить услугу» на синей табличке со стрелкой справа от информационного блока;

найдите в перечне поставщиков вашу УК и выберите кликом мыши;

если поставщика найти в списке не удалось, то выберите «Оплата ЖКУ по ИНН (ГИС ЖКХ)»;

под каталогом поставщиков и типом услуг появится поле для ввода ИНН получателя;

введите ИНН по квитанции из раздела банковские реквизиты получателя;

если УК была в списке, введите номер лицевого счета или код плательщика;

после этого откроется блок с адресом и состоянием лицевого счета.

Если есть задолженность, система выведет соответствующую информацию на экран. Оплатить ее можно через банковскую карту на портале. Если информация запрашивается через сайт ГИС ЖКХ, то в личном кабинете выберите «Оплата ЖКУ», затем «История начислений». Достаточно указать адрес, период начисления платежей и номер лицевого счета. Остальные критерии поиска можно не указывать. УК также потребуется найти по ИНН или в реестре по наименованию.

Смотрите видео о проверке задолженности за ЖКХ в Москве:

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