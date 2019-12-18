В модельной линейке Peugeot 308 появится кросс-версия

После смены поколений модельная линейка Peugeot 308 расширится. На заводе во французском городе Мюлуз планируют выпустить кросс-версию машины, которую также могут оборудовать эклектической модификацией.

Компания не вносила изменений в эту серию с 2013 года, а в 2017 был проведен незначительный рестайлинг, однако база автомобилей осталась прежней. На этот раз представители Peugeot решили порадовать поклонников не только производством 3-го поколения 308, но и выпуском новой модели. Уже в 2021 году корпорация будет выпускать базовые варианты популярных транспортных средств и кросс-версию. Авто оснастят высоким клиренсом и защитой двигателя. При этом габариты станут больше, а моторная гамма будет представлена дизельными, бензиновыми и полностью электрическими силовыми агрегатами. В то же время технические характеристики новинки пока что неизвестны.

В прошлом году модельная линейка бренда исчезла с российского рынка из-за большой конкуренции. Теперь Peugeot собирается вложить в 3-е поколение 308 более $200 миллионов, в связи с чем машины должны понравиться публике.

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