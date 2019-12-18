Смартфон Realme X50 5G получит 6,6-дюймовый экран и 64-мегапиксельную камеру

На просторах Сети уже появилась первая информация о грядущем смартфоне от Realme. Новый X50 5G получит 6,6-дюймовый экран и 64-мегапиксельную камеру.
Согласно данным китайского источника, мобильное устройство оснастят «дырявым» IPS-дисплеем, из чего можно понять, что подэкранного сканера отпечатка пальцев в аппарате не будет. Скорее всего, его установят в боковой грани X50. Кроме этого, гаджету приписывают быструю зарядку за 30 Вт, новый процессор Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G, а также 64-мегапиксельную основную камеру, обладающую модулем Sony IMX686. Известно, что аналогичный сенсор установлен в смартфон K30 компании Redmi.
Пока что других сведений о новинке от Realme нет, дату анонса компания тоже не называла. Судя по всему, аппарат представят в конце декабря или в начале января следующего года.
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