«Сам там ковырял»: Басков похвастался модной интимной стрижкой

«Я занимался любовью по телефону и видеосвязи, – признался певец, – повторял все, что увидел в видео для взрослых, примерял женское белье, удовлетворял себя в гостинице, совершал что-то неприличное ради карьеры».

Николай Басков сообщил, что даже сделал себе модную интимную стрижку. Но услугами стилиста для этого не пользовался и парикмахера на дом не вызывал. «Сам ковырял там что-то», – откровенно сообщил артист в программе «Было-не было» в эфире «Love радио».

Интересно, что интимные стрижки очень популярны у звезд. Например, такие звезды как Бен Стиллер, Джек Блек, Шон P. Diddy» Коумз рассказывали, что часто окрашивают волосы в зоне бикини в разные цвета.

Актриса Дженнифер Энистон считает, что кожа на лобке должна быть абсолютно гладкой. «Она иногда может позвонить мне и записаться на прием даже тогда, когда у нее еще даже нет волос, которые нужно удалить, – рассказывала косметолог звезды. – Она может настоять на том, чтобы я повторно нанес воск и повторил процедуру, даже когда у нее не остается ни единого волоска после сеанса».

А комедийный актер Сет Роген после съемки для обложки Playboy, признался, что это стоило ему некоторых хлопот с растительностью в интимной зоне. «Я всегда подстригал свои волосы, и потом они отрастали еще толще. Теперь я решил, что буду отращивать их и завязывать в пучок», – почесывает себя звезда.

В Москве стоимость мужской интимной стрижки с выездом мастера к клиенту начинается от 3 тысяч рублей. В эту цену входит удаление волос сахарной пастой со всей интимной зоны, включая лобок, член, мошонку и межъягодичную зону. Бритье опасной бритвой стоит чуть дешевле – от 2500 рублей за сеанс. Но эффект будет менее продолжительным.

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