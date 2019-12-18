YouTube заблокировал видео футболиста Евгения Савина «Фанат — не преступник»

YouTube заблокировал видео футболиста и блогера Евгения Савина об задержаниях футбольных фанатов.

Ролик «Фанат — не преступник» удалили из блога «Красава», который ведет Савин, «за нарушение условий использования YouTube». О каких нарушениях идет речь, не уточняется.

«Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов», — написал Савин в Instagram.

Видео также опубликовано на странице блога в ВК.

27 ноября «Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление футболиста «Зенита» Артема Дзюбы болельщиками. Фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» на матчах 19, 24 и 30 ноября. А в ночь на 1 декабря в Санкт-Петербурге задержали несколько десятков болельщиков «Спартака» перед матчем с «Зенитом» — по данным разных источников, от 80 до 200 фанатов.

Позднее 19 болельщиков оштрафовали на 500 рублей каждого, еще троих арестовали на 15 суток.

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