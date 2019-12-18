Меган Маркл и принца Гарри хотят лишить титулов

18.12.2019, 12:54, Разное

Попытка собрать совет для обсуждения этой темы долгое время не могла увенчаться успехом. Действуя с 1 июля текущего года, она все никак не набирала необходимое количество голосов.

Сейчас все же удалось превысить минимальную отметку. Поэтому встреча назначена на четверг, 19 декабря.

«Мы считаем этих людей совершенно недемократичными и символизирующими угнетение широкой общественности со стороны богатой элиты. Целью петиции является создание прецедента, согласно которому Совет
Брайтон энд Хова
больше не будет оказывать официальное гостеприимство тем, кто имеет королевские или аристократические титулы, и не будет использовать эти титулы в официальных документах, поскольку эти титулы произвольно и несправедливо приобретены».

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Публикация от Меган Маркл / Meghan Markle (@duchessofsussex_daily) 27 Ноя 2019 в 8:57 PST

На сегодняшний день петиция собрала уж  3841 подписей. Напомним, Меган и принц Гарри стали герцогиней и герцогом Сассексским 19 мая прошлого года, после того как они поженились в Виндзорской часовне Святого Георгия. Тогда Королева Елизавета II вручила им титулы.



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