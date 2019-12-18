На границе Кыргызстана и Таджикистана перестрелка: ранены школьник, имам, депутат и военный

На одном из участков таджикско-киргизской границы утром 18 декабря вновь произошел конфликт между жителями приграничных территорий. В этот раз в нем участвовали жители кишлака Сомониён в Таджикистане и села Кок-Таш в Кыргызстане. Конфликт начался примерно в 9:30 утра и завершился перестрелкой пограничников двух стран и ранением нескольких людей.

По версии таджикских властей, конфликт начался с того, что жители киргизского села избили нескольких граждан Таджикистана: школьников и имама местной мечети. Между жителями соседних сел началась словесная перепалка, которая переросла в метание камней с обеих сторон. В результате со стороны Кыргызстана были ранены 14-летний школьник Умедджон Сафаров, 23-летний Асрорхон Асадзода и 59-летний имам местной мечети Содикбой Набиев. По данным медиков, школьник получил травмы в результате избиения, а двое других получили ранения в результате метания камней.

У погранслужбы Кыргызстана своя версия произошедшего. По ее данным, виноваты во всем жители Таджикистана, которые избили кыргызстанца недалеко от неразграниченного участка границы. Конфликт перерос в кидание камнями и перестрелку. В результате, как сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС) Кыргызстана, огнестрельные ранения получили два гражданина Кыргызстана: местный депутат села Самаркандык и военнослужащий внутренних войск. Еще четыре человека (трое военнослужащих и один гражданский) — получили различные травмы и были отправлены в больницу.

Пресс-секретарь администрации таджикского города Исфара Икбол Тешаев написал на своей странице в фейсбуке, что кыргызстанские пограничники не отреагировали, когда школьника Сафарова, «который шел своей дорогой», начали бить граждане Кыргызстана. «Но когда жители джамоата Чорку вмешались и повалили обидчика подростка, кыргызские пограничники открыли огонь по гражданам Таджикистана. В ответ таджикские пограничники также открыли огонь, и только после этого стрельба с обеих сторон была прекращена», — сообщил он, прикрепив видео избитого школьника.

Конфликт между жителями села Сомониён в Таджикистане и села Кок-Таш в Кыргызстане начался два дня назад, 16 декабря, когда жители Кок-Таша заявили, что они заблокировали таджикскую дорогу из-за задержания жителя села таджикскими пограничниками. За последний месяц это уже четвертый инцидент между жителями этого приграничного района.

В сентябре 2019 года крупный инцидент со стрельбой произошел на другом участке на границе Таджикистана и Кыргызстана: там находятся село Максат со стороны Кыргызстана и село Овчи-Калача со стороны Таджикистана. Тогда с киргизской стороны погиб один пограничник, с таджикской – трое сотрудников погранслужбы. Также были ранены более десятка жителей обеих стран.

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