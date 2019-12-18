Автоконцерны Fiat Chrysler и Peugeot объявили о слиянии: новый альянс станет одним из крупнейших в мире

Автоконцерны Fiat Chrysler и PSA Group, производящий Peugeot, 18 декабря объявили о слиянии. Сумма сделки составляет примерно 34 миллиарда евро, новый итало-американский-французский автоальянс станет четвертым по величине автопроизводителем в мире. Первые места в настоящее время занимают Volkswagen Group, Renault–Nissan–Mitsubishi и Toyota.
PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles заявили, что после слияния не станут закрывать ни одного из своих заводов. Как будет называться новая компания — пока неизвестно, но уже объявлено, что ее возглавит Джон Элканн, ставленник итальянской семьи Аньелли, которая контролирует Fiat. В составе совета директоров также будут представлены члены семьи Пежо и французской государственной инвесткомпании Bpifrance.
Также объявлено, что объединенная компания будет зарегистрирована в Нидерландах (а не во Франции, Италии или США, где находятся ее три подразделения), но ее акции будут торговаться на биржах в Париже, Милане и Нью-Йорке. Компания отдельно подчеркнула, что будет масштабно вкладываться в производство электромобилей и технологии беспилотных автомобилей.
Сделку планируется закрыть в течение 12-15 месяцев.
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