Выросло число пострадавших в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана

18.12.2019, 12:51, Новости дня

Число пострадавших в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана выросло до шести человек, сообщили в пресс-службе государственной погранслужбы (ГПС) Киргизии.

На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт с участием 200 человек, жители приграничных районов двух стран забросали друг друга камнями. После недолгого затишья конфликт возобновился. В Бишкеке сообщали о двух пострадавших, получивших огнестрельные ранения – военнослужащем внутренних войск Киргизии и депутате местного сельсовета, передает РИА «Новости».

«Кроме того, различные травмы получили четыре человека, среди которых трое военнослужащих внутренних войск МВД Киргизии и один житель республики. Всем им оказана медицинская помощь», – заявили в погранведомстве.

По данным ГПС, приостановленные из-за эскалации конфликта переговоры между официальными представителями двух стран возобновились.

«С целью стабилизации обстановки на киргизско-таджикском участке государственной границы в Баткенскую область вылетели начальник Главного штаба – первый заместитель председателя Государственной пограничной службы полковник Абдикарим Алимбаев и первый заместитель министра Внутренних дел генерал-майор милиции Суйунбек Омурзаков», – сообщили в ведомстве.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основной причиной этого являются неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

В сентябре МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана в республике Олимзоду Сухробу Ходже из-за обострения ситуации на границе. Тогда в ходе перестрелки погиб один военнослужащий.

Причиной конфликта стало начатое таджикской стороной строительство объекта на спорной территории. Позже министерство здравоохранения Киргизии сообщило, что число раненых увеличилось до восьми человек.



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