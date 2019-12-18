Киев ужесточил правила пересечения границы с Россией

18.12.2019, 12:51, Новости дня

Граждане Украины с 1 марта будущего года смогут въехать на территорию РФ только по загранпаспортам, сообщил глава украинского правительства Алексей Гончарук.

«С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих с Украины на территорию РФ», – написал Гончарук в Telegram

При этом при проверке данных информация с загранпаспортов будет считывается специальными приборами. Таким образом, по словам премьера, сократится время прохождения пограничного контроля.

В то же время при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины государственная пограничная служба Украины продолжит «осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», написал Гончарук.

Ранее в МИД Украины говорили, что такая мера нужна из-за ежегодного роста числа случаев выявления подделок как свидетельств о рождении, так и внутренних паспортов, а «существующий упрощенный режим поездок граждан Украины в Россию в условиях вооруженной агрессии последней является неадекватной угрозой национальной безопасности Украины».



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