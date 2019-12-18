В Кузбассе почти 200 шахтеров объявили забастовку из-за задержки зарплаты

В Кузбассе около 200 горняков на шахтах «Алексиевская» и «Заречная» отказались выходить на работу из-за долгов по зарплате, которые превысили 100 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс.

«Тайга.инфо» пишет, что горнякам выплатили только от 8 до 15% задолженности за октябрь, хотя замгубернатора Кемеровской области Андрей Панов пообещал, что деньги горнякам начнут выдавать к 13 декабря. После этого он заявил, что срок выплат долга по зарплате продлен до 25 декабря.

Отмечается, что всего в профсоюзе, где бастуют горняки, состоят порядка 2 тысяч человек.

Накануне на шахте «Заречная» и на шахтоучастке «Октябрьский» начали выдавать продуктовые карты на 1 тысячу рублей, которые можно использовать в магазинах сети «Ярче». Панов пояснил, что сертификаты выдаются не вместо заработной платы, а в качестве новогодних подарков.

«Ежегодно членам профсоюзного актива к Новому году дарят подарочные наборы. В этом году было принято решение заменить их сертификатами супермаркетов «Ярче» номиналом 1000 рублей, сеть которых широко представлена в Полысаево и Ленинске-Кузнецком», – сказал чиновник.

Шахты «Алексиевская» и «Заречная» входили в состав угольной компании «Заречная», которая сейчас находится в процедуре банкротства. О проблемах с выплатой зарплат СМИ писали еще в августе, но после огласки руководство стало гасить долги. Однако ситуакия вновь обострилась, и 3 декабря около 100 горняков объявили о забастовке. Замгубернатора Кемеровской области объяснил долги по зарплате падением цен на уголь.

Источник: Новая газета

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