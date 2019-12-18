Ни проехать, ни пройти: как установить сервитут на землю соседа?

В отдельных случаях у граждан или организаций может возникнуть необходимость в получении права ограниченного пользования соседским участком. Речь идет об установлении сервитута. Данный процесс имеет свои нюансы и особенности оформления.

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Основания для оформления и кем устанавливается

Согласно п. 1 ст. 274 ГК РФ владелец недвижимого имущества имеет право требовать от хозяина соседнего земельного участка предоставление права на ограниченное использование его территории. Иными словами, данный процесс называется – оформление сервитута.

СПРАВКА. В действующем законодательстве выделено два основных вида сервитута: частный и публичный. В последнем случае речь идет об установлении ограниченного права использования участка, относящегося к государственной или муниципальной собственности (п.1 ст.23 ЗК РФ).

В целом можно выделить следующие наиболее распространенные основания для оформления сервитута:

● необходимость в обеспечении свободного прохода (проезда) через соседнюю землю,

● прокладка труб, линий связи или электропередачи на территории соседа, а также иных линейных объектов,

● необходимость в получении доступа к источнику воды, находящемуся вблизи или на участке другого собственника,

● иные нужды.

Частный сервитут устанавливается на основании соглашения, заключенного между заинтересованными лицами, или же по решению суда. При этом основанием для установления публичного сервитута является решение государственного органа или представителя местного самоуправления (п.2 ст. 23 ЗК РФ).

Какие документы потребуются?



Для оформления сервитута недостаточно одного лишь соглашения. После его подготовки стороны обязаны зарегистрировать данный документ в Росреестре. Для этого заявителю необходимо будет представить следующий пакет бумаг:

заявление о регистрации – может быть подано владельцем участка или иным заинтересованным лицом;

соглашение об установлении сервитута, заключенное между сторонами, или решение суда (зависит от конкретной ситуации);

удостоверение личности заявителя (обычно в качестве такого документа выступает паспорт);

доверенность, заверенная у нотариуса (потребуется в том случае, если от имени заявителя действует третье лицо);

кадастровый паспорт земельного участка, содержаний обозначения установленного сервитута;

квитанция о внесении государственной пошлины за регистрацию в Росреестре.

Помимо перечисленного, если заявителем является юридическое лицо, то к основному пакету бумаг также добавятся учредительные документы и доверенность, выданная должностному лицу, уполномоченному действовать от имени организации.

ВНИМАНИЕ. Следует иметь в виду, что сервитут считается установленным с момента его государственной регистрации. Без данной процедуры он не будет иметь юридическую силу.

Как оформляется частный сервитут?



Порядок оформления ограниченного права пользования соседским участком напрямую зависит от того, смогли ли договориться заинтересованные стороны.

В целом данную процедуру можно представить в виде следующей пошаговой инструкции:

1. В первую очередь лицо, желающее установить частный сервитут, должно переговорить с соседом о такой возможности. Это можно сделать в устной форме, но лучше направить официальное предложение (в дальнейшем оно может потребоваться в суде).

2. Если сторонам удалось достичь договоренности, то следующим шагом будет являться составление соответствующего письменного соглашения. Данный документ включает в себя следующие основные разделы:

предмет соглашения,

границы сервитута,

права и обязанности обеих сторон договора,

размер платы за установление сервитута,

порядок расторжения соглашения,

ответственность участников такой сделки,

дополнительные условия.

3. После окончания подготовки текста соглашения, стороны должны с ним тщательно ознакомиться и поставить свои подписи.

4. Затем производится сбор необходимых документов, уплата госпошлины и подача заявления о регистрации в Росреестре. Данная процедура происходит в соответствии с положениями, прописанными в Законе РФ от 13.07.2015 года № 218-ФЗ.

СПРАВКА. В соответствии с п. 1 ст. 52 упомянутого закона, подать заявление может лицо, в интересах которого устанавливается сервитут, или же собственник земли, на которую накладывается такое обременение.

5. Далее нужно дождаться окончания процесса регистрации (конкретные сроки прописаны в ст. 16 обозначенного выше закона).

6. Результатом процедуры является внесение записи о наложении обременения (в виде сервитута) в правоустанавливающие документы собственника земельного участка.

Дополнительно стоит отметить, что в случае установления частного сервитута в судебном порядке весь процесс может затянуться минимум на 2 месяца (для физических лиц) или 6 месяцев (для организаций). Такие сроки прописаны в п.1 ст. 154 ГПК РФ и п.1 ст.152 АПК РФ, соответственно.

Так, если сторонами являются граждане, то рассмотрением дела об установлении частного сервитута будет заниматься судебный орган общей юрисдикции. Если же спор возник между юридическими лицами, то данный вопрос подведомственен арбитражному суду.

Стоимость и срок действия

Стоит отметить, что установление сервитута не бесплатная процедура. Причем конкретная стоимость складывается из двух составляющих:

● госпошлины за регистрацию в Росреестре – в соответствии с пп. 31 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за подобную услугу с физических лиц взимается плата в размере 1500 рублей, а с юридических – 6000 рублей.

● платы за ограниченное пользование чужой землей, установленной ее владельцем – в п.5 ст.274 ГК РФ написано, что собственник участка имеет право брать со второй стороны соразмерную денежную сумму за использование его участка. Размер и периодичность данного платежа обязательно должны быть отражены в тексте соглашения.

Касательно сроков, в законе не указан точный период, в течение которого сервитут будет действовать. Данный вопрос решается сторонами самостоятельно и закрепляется в соглашении. При этом тут нужно учитывать один важный момент. В ч. 3 п. 7 ст. 23 ЗК РФ написано, что период действия сервитута, установленного в отношении земли, расположенной возле участков, зарезервированных для государственных нужд, не должен превышать срок данного резервирования.

Полезное видео о сервитуте:

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