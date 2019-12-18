На задержанных на Сахалине японских судах нашли тонны неучтенной продукции

18.12.2019, 12:44, Новости дня

Пограничники обнаружили на задержанных на Сахалине пяти японских судах более 6 тонн неучтенной продукции, сообщили в региональном погрануправлении ФСБ.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ по Сахалинской области 17 декабря проведены контрольно-проверочные мероприятия в отношении пяти японских судов, осуществлявших промысел в районе Курильской гряды в соответствии с «Меморандумом о понимании в отношении промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в территориальном море Российской Федерации». В результате на иностранных судах обнаружено более шести тонн неучтенного улова осьминога. В целях установления всех обстоятельств правонарушений и в связи с ухудшением гидрометеорологических условий японские суда сопровождены в морской терминал Южно-Курильск», – передает ТАСС сообщение погрануправления.

Напомним, ранее в среду пять японских рыболовецких судов были задержаны в районе Курил российскими пограничниками. Источник в правительстве северного японского острова Хоккайдо заявил, что рыбаки ловили осьминогов в соответствии с договоренностями между двумя странами. Пограничники, которые проводили досмотр, усомнились в том, что улов, указанный в бортовых журналах, соответствует фактическому улову.



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