Над челябинским метеоритом таинственно поднялся купол

18.12.2019, 12:42, Разное

Представители Исторического музея Южного Урала, в котором хранится знаменитый челябинский метеорит, опубликовали видео загадочного происшествия с камнем из космоса. В какой-то момент над ним самопроизвольно поднялся защитный купол, сообщает Национальная служба новостей. 

Директор музея Владимир Богдановский в интервью Ura.ru рассказал, что к пульту управления механизмом никто не прикасался, а технических сбоев не было. При этом самостоятельно сработать такое простое оборудование практически невозможно. Поэтому пока объяснить произошедшее затруднительно. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Комитет Сената США по международным отношениям на заседании 18 декабря одобрил законопроект о защите американской безопасности от кремлевской агрессии (DASKA), который предусматривает введение санкций против России, сообщает «Голос Америки».  Законопроект, который подготовили сенаторы Республиканской партии Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также их коллеги из Демократической партии Роберт Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин, поддержали 17 голосами […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика