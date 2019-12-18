Над челябинским метеоритом таинственно поднялся купол

Представители Исторического музея Южного Урала, в котором хранится знаменитый челябинский метеорит, опубликовали видео загадочного происшествия с камнем из космоса. В какой-то момент над ним самопроизвольно поднялся защитный купол, сообщает Национальная служба новостей.
Директор музея Владимир Богдановский в интервью Ura.ru рассказал, что к пульту управления механизмом никто не прикасался, а технических сбоев не было. При этом самостоятельно сработать такое простое оборудование практически невозможно. Поэтому пока объяснить произошедшее затруднительно.
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