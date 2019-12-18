Галкин сам декорировал входную дверь в своем замке

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как оформил входную дверь в свой замок в подмосковной деревне Грязь.
«Волшебная дверь. Все художественно задумывал и производственно исполнял я вместе с моим другом художником Артемом Степаняном», – написал он.
Дверь в дом Галкина является уменьшенной копией двери флорентийского Баптистерия работы Лоренцо Гиберти. На рельефах изображены сцены из Ветхого Завета.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Всё художественно задумывал и производственно исполнял я вместе с моим другом художником Артёмом Степаняном *
В замке Галкин живет вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой и двумя детьми: шестилетними Лизой и Гарри. Детей 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: По делу о неудавшемся покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области в 2018 году, в рамках которого участники АТО, супруги Владислав и Инна Грищенко (позывные Буча и Пума) находятся под арестом, правоохранители задержали предполагаемого организатора. Об этом 18 декабря «Украинской правде» сообщил адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук. Издание отмечает, что задержанного зовут Василий, следователи называют […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность / 10 декабря
- США оказались главным импортером российских «гражданских» патронов / 22 ноября
- Постпред РФ при ЕС считает, что Брюссель загнал себя в угол санкциями против России / 17 ноября
- «Российская газета» под видом статьи о фейковых новостях опубликовала рекламу сомнительного лекарства / 4 декабря
- Кремль опроверг подготовку встречи по возможному введению санкций против спортсменов / 26 ноября
- «В голове не укладывается произошедшее». В РВИО объяснили, почему удалили имя преподавателя СПбГУ Соколова с сайта / 10 ноября
- Умер бывший музыкант Billy’s Band Антон Матезиус / 31 октября
- Свитолина – Халеп. Где и когда смотреть вторую игру украинки на итоговом турнире WTA / 29 октября