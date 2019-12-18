«Это гопник поет»: Пугачеву разнесли за новые хиты

Соседов признался, что «Тот самый концерт» смотреть

не будет, потому что ему он не интересен. Он объяснил, почему творение

знаменитой певицы не стоит внимания.

«Такой

фильм можно снять с любым артистом. Это не концерт, это собранный по

номерам фильм – там собрали выступления с концертов, потом дописали в студии

звук и так далее. Это все пазлы. Когда такое собирают, получается ерунда», – цитирует

критика Nation News. Он добавил, что сомневается,

что ему придется по вкусу качество музыкального материала.

По

словам Соседова, Алла Пугачева не в той форме, чтобы петь. Он разнес новые композиции.

Вместе с тем, он разнес новые песни исполнительницы.

«Мне достаточно «гопнических» песен типа «не учи меня

жить» или там «копеечку на телогреечку» — это гопник

поет. Такое неприлично петь в 70 лет», – обосновал свою позицию критик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 19 Ноя 2019 в 9:46 PST

По

словам Соседова, Алла Пугачева не в той форме, чтобы петь. Он разнес новые композиции.

Вместе с тем, он разнес новые песни исполнительницы.

«Мне достаточно «гопнических» песен типа «не учи меня

жить» или там «копеечку на телогреечку» — это гопник

поет. Такое неприлично петь в 70 лет», – обосновал свою позицию критик.

Материал дополняется

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По делу о неудавшемся покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области в 2018 году, в рамках которого участники АТО, супруги Владислав и Инна Грищенко (позывные Буча и Пума) находятся под арестом, правоохранители задержали предполагаемого организатора. Об этом 18 декабря «Украинской правде» сообщил адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук. Издание отмечает, что задержанного зовут Василий, следователи называют […]