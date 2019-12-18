«Это гопник поет»: Пугачеву разнесли за новые хиты

18.12.2019, 12:37, Разное

Соседов признался, что «Тот самый концерт» смотреть
не будет, потому что ему он не интересен. Он объяснил, почему творение
знаменитой певицы не стоит внимания.

«Такой
фильм можно снять с любым артистом. Это не концерт, это собранный по
номерам фильм – там собрали выступления с концертов, потом дописали в студии
звук и так далее. Это все пазлы. Когда такое собирают, получается ерунда», – цитирует
критика Nation News. Он добавил, что сомневается,
что ему придется по вкусу качество музыкального материала.

По
словам Соседова, Алла Пугачева не в той форме, чтобы петь. Он разнес новые композиции.
Вместе с тем, он разнес новые песни исполнительницы.
«Мне достаточно «гопнических» песен типа «не учи меня
жить» или там «копеечку на телогреечку» — это гопник
поет. Такое неприлично петь в 70 лет», – обосновал свою позицию критик.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 19 Ноя 2019 в 9:46 PST

По
словам Соседова, Алла Пугачева не в той форме, чтобы петь. Он разнес новые композиции.
Вместе с тем, он разнес новые песни исполнительницы.
«Мне достаточно «гопнических» песен типа «не учи меня
жить» или там «копеечку на телогреечку» — это гопник
поет. Такое неприлично петь в 70 лет», – обосновал свою позицию критик.

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