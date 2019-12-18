Автоновости: В России сосчитали все «Опели»

18.12.2019, 12:31, Новости дня

Марка Opel на днях объявила о полномасштабном возвращении на российский рынок, хотя пока и только с двумя моделями. Оказалось, что до своего ухода из России бренд пользовался достаточно убедительной популярностью.

На 1 июля нынешнего года в нашей стране была зарегистрирована 881 тысяча автомобилей марки Opel. По подсчетам экспертов агентства "Автостат", подавляющее большинство из них – легковые: на долю легких коммерческих машин приходится всего 9,2 тысячи экземпляров.

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40% легковушек Opel в России – это разные модификации семейства Astra. Таковых насчитали 356 тысяч машин, или примерно 40% от общего числа. Второй по популярности "Опель" – это семейство Vectra (почти 100 тысяч экземпляров), третий – компактные Corsa, которых в нашей стране числится 92,8 тысяч. К слову, Opel возобновляет продажи модели Zafira, а их парк в России насчитывает 65,6 тысяч машин.

Что касается легкого коммерческого транспорта, то этот сегмент в нашей стране представлен моделями Combo, Vivaro и Movano (4 400, 3 400 и 1 400 машин соответственно). Производство цельнометаллических вэнов Vivaro, продажа которых стартует в начале следующего года, уже организовано на калужском заводе СМПА Рус.

Пятая часть всех автомобилей Opel в РФ сосредоточена в Москве и Подмосковье (98,6 тысяч и 79,8 тысяч машин соответственно). Также по данным агентства в пятерку крупнейших региональных парков немецкой марки входят Санкт-Петербург (59,4 тысяч), Краснодарский край (50,3 тысяч) и Ростовская область (36,3 тысяч).



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