Автоновости: Европейцы покупают все больше автомобилей

Рынок новых легковых машин в странах Старого света демонстрирует некоторый рост уже третий месяц подряд. Связано это, возможно, с некоторым провалом продаж год назад на фоне введения нового стандарта сертификации WLTP, но по сравнению с Россией Европа делает большие успехи.
В ноябре в Старом свете приобрели на 4,5% больше машин, чем в том же месяце прошлого года: в абсолютных цифрах это 1 210 860 автомобилей. По итогам всего же 2019 года рынок остался более-менее стабилен. В Европе автопроизводители смогли распродать 14 542 126 новых машин, и это всего на 0,3% меньше, чем в 2018-м.
Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России
Как отмечает агентство "Автостат" со ссылкой на Европейскую ассоциацию производителей, наибольшее количество машин в Европейском Союзе продал Volkswagen – 149 192 экземпляра (+9,3%). Второе место удерживает Renault с показателем 79 822 автомобиля (+11,3%). На третьей строчке обосновался Mercedes-Benz, реализовавший 76 003 машины (-1,2%), а замыкают пятерку лидеров на этот раз Peugeot (74 427 автомобилей, -1,2%) и Ford (73 969 единиц, +3,4%).
Что касается российского рынка, то по данным Ассоциации европейского бизнеса продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2019 года снизились на 6,4% и составили 156 848 штук (продажи снижаются седьмой месяц подряд). Всего же за 11 месяцев 2019 года объем продаж в России составил 1 580 297 автомобилей, что на 2,8% ниже результата прошлого года. Первое место ожидаемо держит АвтоВАЗ, продавший в ноябре 31 217 автомобилей
Легко заметить, что объемы годовых продаж автомобилей в нашей стране вполне сопоставимы с результатом, который страны Европейского Союза совокупно демонстрируют за месяц.
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