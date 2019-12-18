Названа дата голосования по импичменту Трампу

18.12.2019, 12:30, Разное

Палата представителей Конгресса США проголосует за утверждение двух статей импичмента против президента страны Дональда Трампа 18 декабря.  Как сообщила спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси, главу государства обвиняют в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе конгрессменов, сообщает телеканал «360».

Дебаты будут длиться шесть часов. Республиканская и Демократическая партии будут раздельно обсуждать вопрос. Как пишет RT, в случае, если депутаты поддержат обвинения, то объявление импичмента Трампу будет рассматриваться в Сенате – верхней палате парламента.

В Белом доме, в свою очередь, обвинения считают незаконными и необоснованными, передает телеканал «Царьград».  В ответ Пелоси заявила, что такую позицию следует расценивать как «предательство демократии».



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