Названа дата голосования по импичменту Трампу

Палата представителей Конгресса США проголосует за утверждение двух статей импичмента против президента страны Дональда Трампа 18 декабря. Как сообщила спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси, главу государства обвиняют в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе конгрессменов, сообщает телеканал «360».
Дебаты будут длиться шесть часов. Республиканская и Демократическая партии будут раздельно обсуждать вопрос. Как пишет RT, в случае, если депутаты поддержат обвинения, то объявление импичмента Трампу будет рассматриваться в Сенате – верхней палате парламента.
В Белом доме, в свою очередь, обвинения считают незаконными и необоснованными, передает телеканал «Царьград». В ответ Пелоси заявила, что такую позицию следует расценивать как «предательство демократии».
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