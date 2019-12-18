Где и когда смотреть первую гонку третьего этапа Кубка мира по биатлону

Украинские биатлонисты примут участие в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет во французском Анси. Начало гонки 19 декабря в 15.15.

Мужской спринт в прямом эфире покажет телеканал «UA:Перший», издание «ГОРДОН» проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Состав украинской команды на мужской спринт пока неизвестен. На третий этап Кубка мира в составе сборной Украины поехали следующие спортсмены: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Антон Дудченко.

В спринтерской гонке спортсмены проходят три круга общей длиной в 10 км, после каждого круга биатлонисты проводят стрельбу. За каждый промах спортсмен должен пробежать штрафной круг длиной 150 метров. Мужчины стартуют по очереди с разницей в 30 секунд.

На втором этапе Кубка мира по биатлону лучший результат в спринтерской гонке среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который финишировал на девятой позиции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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