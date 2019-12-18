9 способов отличить настоящий ПТС от подделки

Выявить подделку можно при визуальном осмотре или вооружившись специальными инструментами. Тщательно проверьте данные, указанные в ПТС, включая дату выдачи документа и VIN автомобиля. Иногда обман удается раскрыть только с помощью базы данных ГИБДД.
Уважаемые читатели, этот материал о поддельных ПТС подготовлен редакцией портала Правовой.центр. Авторами статей являются практикующие юристы и адвокаты. Редакция ценит доверие всех, кто обратился к этой странице, и рада помочь самостоятельно разобраться со сложным вопросом.
Разновидности поддельных ПТС
Фальшивый техпаспорт используется преступниками при продаже угнанного автомобиля или с целью скрыть данные машины (например, пробег).
Подделки бывают четырех видов:
Важно!
Дубликат ПТС – не подделка. Он законен, как и оригинал. Однако иногда дубликат используется недобросовестным продавцом с целью мошенничества (например, чтобы скрыть реальный пробег или количество владельцев).
Пробуем «на зуб»?
Бланки ПТС изготавливаются Госзнаком и имеют многоступенчатую защиту. Часто обман можно заподозрить уже при визуальном осмотре документа.
Визуально
При осмотре паспорта технического средства обратите внимание на следующие отличительные признаки:
● На поверхности бумаги видны защитные волокна разных цветов. Их много и они равномерно распределены по всему документу.
● На лицевой стороне имеется небольшое голографическое изображение автомобиля.
● Защитный узор на последней странице, так называемая «розочка», при изменении угла наклона меняет цвет с зеленого на серый.
● Шрифт четкий, нигде не расплывается и не задваивается.
● Отсутствуют следы исправлений, потертости.
● Печати на фальшивках расплывчатые и меньшего размера.
● По нижнему краю и посередине листа располагаются защитные линии.
Справка
Бланк защищен водяными знаками. Развернув документ, на просвет вы увидите звездочки и надпись «RUS».
На ощупь
Тактильно отличить подделку от оригинала тоже возможно:
● Бумага настоящего бланка на ощупь плотнее, слегка шероховата и неоднородна. В ее структуре присутствуют защитные нити, светящиеся в ультрафиолете.
● Надпись «Паспорт транспортного средства», защитный знак на последней странице, а также серия и номер документа выполнены объемным тиснением и отличаются от остального текста.
● Голограмма на лицевой поверхности документа составляет с ним единое целое, не выделяется над поверхностью.
При помощи лупы
Используя лупу с десятикратным увеличением, вы заметите еще несколько признаков подлинности документа:
● При приближении изображения на голограмме становится видна надпись на лобовом стекле автомобиля «Россия. Россия».
● На линии сгиба документа при многократном увеличении можно разобрать повторяющуюся надпись «Паспорт транспортного средства».
● Под лупой узор на поверхности бланка остается четким.
● На серии и номере документа даже при сильном увеличении отсутствуют следы исправлений.
Да будет свет
Обычный карманный фонарь тоже внесет свою лепту в выявление подделки. Если посветить им на верхний левый угол бланка (чуть выше голограммы), на подлиннике вы увидите надпись «ПТС».
По серии и номеру
При печати ПТС на украденном бланке мошенники рассчитывают на неопытность потенциального покупателя. До совершения сделки следует знать, что номер документу присваивается не случайно:
● Буквенная серия авто, ввезенного из-за рубежа, может начинаться только с букв У или Т (например, 52 ТВ).
● Две первых цифры серии – код региона. Он должен совпадать с местом выдачи техпаспорта.
Справка:
Автомобили марки ВАЗ всегда имеют оригинальный техпаспорт с серией 63.
Зачем прячут номера в объявлениях о продаже БУ авто и что можно по ним узнать — смотрите видео:
Используем современные девайсы
Убедиться в подлинности бланка ПТС можно при помощи современных устройств: ультрафиолетового фонаря и инфракрасного детектора.
Ультрафиолетовый фонарь
Использование ультрафиолетового фонаря целесообразно не только при проверке банкнот. В ультрафиолетовом спектре на бланке ПТС будут хорошо видны специальные защитные волокна. На подлиннике нити трех цветов имеются в большом количестве. На подделках хорошего качества они также могут присутствовать, но их будет значительно меньше.
Инфракрасный детектор
Специальный гаджет с камерой CMOS поможет отыскать следы любый исправлений на документе. Кроме того, в инфракрасном спектре машина, изображенная на фронтальной голограмме, не будет видна.
Другие способы
Даже при отсутствии технических средств есть шанс поймать мошенников на нестыковке. Для этого понадобится ваша внимательность и смартфон с доступом в Интернет.
Сверка данных
При осмотре автомобиля проверьте всю указанную в техпаспорте информацию. Обратите особое внимание на следующие данные:
● Дата выдачи. Иногда преступники допускают элементарный промах – указывают дату случайным образом. Если документ «выдан» раньше, чем машина сошла с конвейера, перед вами явная фальшивка.
● VIN. Сверьте номер, выбитый под капотом авто, с тем, что указан в ПТС. Иногда они не совпадают.
● Цвет. В сложных схемах с подлинными ПТС и угнанными автомобилями здесь вас может ожидать сюрприз. Если цвет не совпадает, а продавец уверяет, что машина была перекрашена, проверьте толщину ЛКП толщинометром.
Проверка по базе ГИБДД
Иногда достаточно вбить данные ПТС на сайте ГИБДД, чтобы понять, что машина числится в угоне, имеет обременения или вовсе не имеет отношения к предъявляемым вам документам. Таким образом можно раскрыть даже мошенников, использующих подлинные бланки, соответствующие всем остальным критериям.
Смотрите на видео, как проверить подлинность ПТС:
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