9 способов отличить настоящий ПТС от подделки

18.12.2019, 12:30, Разное

Выявить подделку можно при визуальном осмотре или вооружившись специальными инструментами. Тщательно проверьте данные, указанные в ПТС, включая дату выдачи документа и VIN автомобиля. Иногда обман удается раскрыть только с помощью базы данных ГИБДД.
Уважаемые читатели, этот материал о поддельных ПТС подготовлен редакцией портала Правовой.центр. Авторами статей являются практикующие юристы и адвокаты. Редакция ценит доверие всех, кто обратился к этой странице, и рада помочь самостоятельно разобраться со сложным вопросом.

Разновидности поддельных ПТС
Фальшивый техпаспорт используется преступниками при продаже угнанного автомобиля или с целью скрыть данные машины (например, пробег).

Подделки бывают четырех видов:

  • Поддельные документы низкого качества, изготовленные в домашних условиях. Их легко отличить даже невооруженным глазом: бумага гладкая на ощупь, отсутствуют водяные знаки и голограммы. Встречаются редко, но с их помощью можно обмануть неопытного и невнимательного покупателя.
  • Профессиональные подделки. Некоторые экземпляры настолько хороши, что почти неотличимы от оригинала. Чтобы распознать обман, придется прибегнуть к помощи дополнительного оборудования: мощной лупы или карманного микроскопа, фонаря, инфракрасного датчика.
  • ПТС на похищенных бланках. Здесь поможет только проверка данных автомобиля по базам ГИБДД. Но даже она не станет стопроцентной гарантией. Хотя иногда мошенники прокалываются, не придав значения дате выдачи и серии бланка.
  • Оригинальные ПТС, используемые в преступных схемах. Этот тип подлога распознать сложнее всего, потому что технически документ поддельным не является. Такие ПТС используются при продаже угнанных авто аналогичной модели.

    • Важно!
    Дубликат ПТС – не подделка. Он законен, как и оригинал. Однако иногда дубликат используется недобросовестным продавцом с целью мошенничества (например, чтобы скрыть реальный пробег или количество владельцев).

    Пробуем «на зуб»?

    Бланки ПТС изготавливаются Госзнаком и имеют многоступенчатую защиту. Часто обман можно заподозрить уже при визуальном осмотре документа.
    Визуально
    При осмотре паспорта технического средства обратите внимание на следующие отличительные признаки:
    ● На поверхности бумаги видны защитные волокна разных цветов. Их много и они равномерно распределены по всему документу.
    ● На лицевой стороне имеется небольшое голографическое изображение автомобиля.
    ● Защитный узор на последней странице, так называемая «розочка», при изменении угла наклона меняет цвет с зеленого на серый.
    ● Шрифт четкий, нигде не расплывается и не задваивается.
    ● Отсутствуют следы исправлений, потертости.
    ● Печати на фальшивках расплывчатые и меньшего размера.
    ● По нижнему краю и посередине листа располагаются защитные линии.
    Справка
    Бланк защищен водяными знаками. Развернув документ, на просвет вы увидите звездочки и надпись «RUS».

    На ощупь
    Тактильно отличить подделку от оригинала тоже возможно:
    ● Бумага настоящего бланка на ощупь плотнее, слегка шероховата и неоднородна. В ее структуре присутствуют защитные нити, светящиеся в ультрафиолете.
    ● Надпись «Паспорт транспортного средства», защитный знак на последней странице, а также серия и номер документа выполнены объемным тиснением и отличаются от остального текста.
    ● Голограмма на лицевой поверхности документа составляет с ним единое целое, не выделяется над поверхностью.

    При помощи лупы
    Используя лупу с десятикратным увеличением, вы заметите еще несколько признаков подлинности документа:
    ● При приближении изображения на голограмме становится видна надпись на лобовом стекле автомобиля «Россия. Россия».
    ● На линии сгиба документа при многократном увеличении можно разобрать повторяющуюся надпись «Паспорт транспортного средства».
    ● Под лупой узор на поверхности бланка остается четким.
    ● На серии и номере документа даже при сильном увеличении отсутствуют следы исправлений.

    Да будет свет
    Обычный карманный фонарь тоже внесет свою лепту в выявление подделки. Если посветить им на верхний левый угол бланка (чуть выше голограммы), на подлиннике вы увидите надпись «ПТС».

    По серии и номеру
    При печати ПТС на украденном бланке мошенники рассчитывают на неопытность потенциального покупателя. До совершения сделки следует знать, что номер документу присваивается не случайно:
    ● Буквенная серия авто, ввезенного из-за рубежа, может начинаться только с букв У или Т (например, 52 ТВ).
    ● Две первых цифры серии – код региона. Он должен совпадать с местом выдачи техпаспорта.
    Справка:
    Автомобили марки ВАЗ всегда имеют оригинальный техпаспорт с серией 63.

    Зачем прячут номера в объявлениях о продаже БУ авто и что можно по ним узнать — смотрите видео:

    Используем современные девайсы

    Убедиться в подлинности бланка ПТС можно при помощи современных устройств: ультрафиолетового фонаря и инфракрасного детектора.
    Ультрафиолетовый фонарь
    Использование ультрафиолетового фонаря целесообразно не только при проверке банкнот. В ультрафиолетовом спектре на бланке ПТС будут хорошо видны специальные защитные волокна. На подлиннике нити трех цветов имеются в большом количестве. На подделках хорошего качества они также могут присутствовать, но их будет значительно меньше.

    Инфракрасный детектор
    Специальный гаджет с камерой CMOS поможет отыскать следы любый исправлений на документе. Кроме того, в инфракрасном спектре машина, изображенная на фронтальной голограмме, не будет видна.

    Другие способы
    Даже при отсутствии технических средств есть шанс поймать мошенников на нестыковке. Для этого понадобится ваша внимательность и смартфон с доступом в Интернет.

    Сверка данных
    При осмотре автомобиля проверьте всю указанную в техпаспорте информацию. Обратите особое внимание на следующие данные:
    ● Дата выдачи. Иногда преступники допускают элементарный промах – указывают дату случайным образом. Если документ «выдан» раньше, чем машина сошла с конвейера, перед вами явная фальшивка.
    ● VIN. Сверьте номер, выбитый под капотом авто, с тем, что указан в ПТС. Иногда они не совпадают.
    ● Цвет. В сложных схемах с подлинными ПТС и угнанными автомобилями здесь вас может ожидать сюрприз. Если цвет не совпадает, а продавец уверяет, что машина была перекрашена, проверьте толщину ЛКП толщинометром.

    Проверка по базе ГИБДД
    Иногда достаточно вбить данные ПТС на сайте ГИБДД, чтобы понять, что машина числится в угоне, имеет обременения или вовсе не имеет отношения к предъявляемым вам документам. Таким образом можно раскрыть даже мошенников, использующих подлинные бланки, соответствующие всем остальным критериям.

    Смотрите на видео, как проверить подлинность ПТС:

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