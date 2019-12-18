9 способов отличить настоящий ПТС от подделки

Выявить подделку можно при визуальном осмотре или вооружившись специальными инструментами. Тщательно проверьте данные, указанные в ПТС, включая дату выдачи документа и VIN автомобиля. Иногда обман удается раскрыть только с помощью базы данных ГИБДД.

Уважаемые читатели, этот материал о поддельных ПТС подготовлен редакцией портала Правовой.центр. Авторами статей являются практикующие юристы и адвокаты. Редакция ценит доверие всех, кто обратился к этой странице, и рада помочь самостоятельно разобраться со сложным вопросом.

Разновидности поддельных ПТС

Фальшивый техпаспорт используется преступниками при продаже угнанного автомобиля или с целью скрыть данные машины (например, пробег).

Подделки бывают четырех видов:

Поддельные документы низкого качества, изготовленные в домашних условиях. Их легко отличить даже невооруженным глазом: бумага гладкая на ощупь, отсутствуют водяные знаки и голограммы. Встречаются редко, но с их помощью можно обмануть неопытного и невнимательного покупателя.

Профессиональные подделки. Некоторые экземпляры настолько хороши, что почти неотличимы от оригинала. Чтобы распознать обман, придется прибегнуть к помощи дополнительного оборудования: мощной лупы или карманного микроскопа, фонаря, инфракрасного датчика.

ПТС на похищенных бланках. Здесь поможет только проверка данных автомобиля по базам ГИБДД. Но даже она не станет стопроцентной гарантией. Хотя иногда мошенники прокалываются, не придав значения дате выдачи и серии бланка.

Оригинальные ПТС, используемые в преступных схемах. Этот тип подлога распознать сложнее всего, потому что технически документ поддельным не является. Такие ПТС используются при продаже угнанных авто аналогичной модели.

Важно!

Дубликат ПТС – не подделка. Он законен, как и оригинал. Однако иногда дубликат используется недобросовестным продавцом с целью мошенничества (например, чтобы скрыть реальный пробег или количество владельцев).

Пробуем «на зуб»?



Бланки ПТС изготавливаются Госзнаком и имеют многоступенчатую защиту. Часто обман можно заподозрить уже при визуальном осмотре документа.

Визуально

При осмотре паспорта технического средства обратите внимание на следующие отличительные признаки:

● На поверхности бумаги видны защитные волокна разных цветов. Их много и они равномерно распределены по всему документу.

● На лицевой стороне имеется небольшое голографическое изображение автомобиля.

● Защитный узор на последней странице, так называемая «розочка», при изменении угла наклона меняет цвет с зеленого на серый.

● Шрифт четкий, нигде не расплывается и не задваивается.

● Отсутствуют следы исправлений, потертости.

● Печати на фальшивках расплывчатые и меньшего размера.

● По нижнему краю и посередине листа располагаются защитные линии.

Справка

Бланк защищен водяными знаками. Развернув документ, на просвет вы увидите звездочки и надпись «RUS».

На ощупь

Тактильно отличить подделку от оригинала тоже возможно:

● Бумага настоящего бланка на ощупь плотнее, слегка шероховата и неоднородна. В ее структуре присутствуют защитные нити, светящиеся в ультрафиолете.

● Надпись «Паспорт транспортного средства», защитный знак на последней странице, а также серия и номер документа выполнены объемным тиснением и отличаются от остального текста.

● Голограмма на лицевой поверхности документа составляет с ним единое целое, не выделяется над поверхностью.

При помощи лупы

Используя лупу с десятикратным увеличением, вы заметите еще несколько признаков подлинности документа:

● При приближении изображения на голограмме становится видна надпись на лобовом стекле автомобиля «Россия. Россия».

● На линии сгиба документа при многократном увеличении можно разобрать повторяющуюся надпись «Паспорт транспортного средства».

● Под лупой узор на поверхности бланка остается четким.

● На серии и номере документа даже при сильном увеличении отсутствуют следы исправлений.

Да будет свет

Обычный карманный фонарь тоже внесет свою лепту в выявление подделки. Если посветить им на верхний левый угол бланка (чуть выше голограммы), на подлиннике вы увидите надпись «ПТС».

По серии и номеру

При печати ПТС на украденном бланке мошенники рассчитывают на неопытность потенциального покупателя. До совершения сделки следует знать, что номер документу присваивается не случайно:

● Буквенная серия авто, ввезенного из-за рубежа, может начинаться только с букв У или Т (например, 52 ТВ).

● Две первых цифры серии – код региона. Он должен совпадать с местом выдачи техпаспорта.

Справка:

Автомобили марки ВАЗ всегда имеют оригинальный техпаспорт с серией 63.

Зачем прячут номера в объявлениях о продаже БУ авто и что можно по ним узнать — смотрите видео:

Используем современные девайсы



Убедиться в подлинности бланка ПТС можно при помощи современных устройств: ультрафиолетового фонаря и инфракрасного детектора.

Ультрафиолетовый фонарь

Использование ультрафиолетового фонаря целесообразно не только при проверке банкнот. В ультрафиолетовом спектре на бланке ПТС будут хорошо видны специальные защитные волокна. На подлиннике нити трех цветов имеются в большом количестве. На подделках хорошего качества они также могут присутствовать, но их будет значительно меньше.

Инфракрасный детектор

Специальный гаджет с камерой CMOS поможет отыскать следы любый исправлений на документе. Кроме того, в инфракрасном спектре машина, изображенная на фронтальной голограмме, не будет видна.

Другие способы

Даже при отсутствии технических средств есть шанс поймать мошенников на нестыковке. Для этого понадобится ваша внимательность и смартфон с доступом в Интернет.

Сверка данных

При осмотре автомобиля проверьте всю указанную в техпаспорте информацию. Обратите особое внимание на следующие данные:

● Дата выдачи. Иногда преступники допускают элементарный промах – указывают дату случайным образом. Если документ «выдан» раньше, чем машина сошла с конвейера, перед вами явная фальшивка.

● VIN. Сверьте номер, выбитый под капотом авто, с тем, что указан в ПТС. Иногда они не совпадают.

● Цвет. В сложных схемах с подлинными ПТС и угнанными автомобилями здесь вас может ожидать сюрприз. Если цвет не совпадает, а продавец уверяет, что машина была перекрашена, проверьте толщину ЛКП толщинометром.

Проверка по базе ГИБДД

Иногда достаточно вбить данные ПТС на сайте ГИБДД, чтобы понять, что машина числится в угоне, имеет обременения или вовсе не имеет отношения к предъявляемым вам документам. Таким образом можно раскрыть даже мошенников, использующих подлинные бланки, соответствующие всем остальным критериям.

Смотрите на видео, как проверить подлинность ПТС:

Редакция благодарит вас за то, что дочитали статью до конца и надеется, что материал будет полезным. На сайте Правовой.центр вы можете найти и другие юридические статьи на схожие темы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По делу о неудавшемся покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области в 2018 году, в рамках которого участники АТО, супруги Владислав и Инна Грищенко (позывные Буча и Пума) находятся под арестом, правоохранители задержали предполагаемого организатора. Об этом 18 декабря «Украинской правде» сообщил адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук. Издание отмечает, что задержанного зовут Василий, следователи называют […]