Анастасия Волочкова чуть не разбилась во время выступления

Анастасия Волочкова успешно гастролирует, принимая участие в своем шоу под названием «Балерина в зазеркалье цирка». В одном из интервью балерина призналась, что едва не разбилась во время выступления.

Анастасия Волочкова обычно встречает Новый год на Мальдивах. В этом же году она решила отметить праздник в Таиланде, выбрав уединенный остров, чтобы ее никто не нашел. Сейчас же балерина настойчиво трудится. На одном из концертов звезда чуть не сорвалась с большой высоты. Она шокирована, ведь лебедку для выступления покупала за свои деньги. Подробности произошедшего инцидента балерина не захотела рассказывать, поскольку об этом ей даже вспоминать страшно. Она будет продолжать радовать зрителей своими представлениями, ведь для нее нет ничего лучшего, чем видеть восторженные глаза зрителя.

Из-за постоянных гастролей Волочкова не может уделять много времени своей дочери, поэтому она живет со своим отцом. Знаменитость не очень хорошо отзывается о бывшем возлюбленном, упрекая его в потребительском отношении. Зрители заметили, что звезда балета стала плохо выглядеть, лицо словно перекосило от инъекций. Она придерживается жесткой диеты, кушает два варенных яйца, листья салата и отварную курицу без соли. Недруги считают, что у балерины алкоголизм. В свое оправдание звезда ответила, что имеет право выпить бокал шампанского после тяжелого рабочего дня и не видит в этом ничего плохого.

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