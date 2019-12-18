После бунта в СИЗО в Кропивницком прокуратура открыла уголовное производство

Прокуратура Кировоградской области зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении работника СИЗО в Кропивницком. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«По версии следствия, 16 декабря 2019 года один из заключенных нанес телесные повреждения штатному психологу и угрожал ей и ее семье физической расправой. Также он отказался следовать в изолятор временного содержания областного управления Нацполиции, участвовать в следственных действиях и давать письменные объяснения по этому инциденту, подстрекая других заключенных к злостному неповиновению и массовым беспорядкам. В результате этого были выбиты смотровые глазки дверей камер, разбиты окна и повреждены камеры видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

Прокуратура области открыла уголовное производство по факту служебной халатности со стороны администрации СИЗО, которая повлекла значительный материальный ущерб.

Сейчас ситуация в СИЗО полностью контролируется, отметили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что в сентябре прокуратура области направила в Министерство юстиции письмо, в котором говорилось о существенных нарушений режима в СИЗО и неспособности руководства контролировать ситуацию.

В администрации государственной уголовно-исполнительной службы Украины подтвердили, что на данный момент оперативная обстановка в кропивницком СИЗО находится под контролем.

«Специальные средства и физическая сила к заключенным не применялись. Состояние здоровья сотрудницы, которая получила телесные повреждения, удовлетворительное», – говорится в сообщении на странице администрации в Facebook.

17 декабря учреждение посетил региональный представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

«Администрация ГУИС опровергает распространенные в средствах массовой информации некоторыми лицами слухи о самоустранении должностных лиц Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и персонала учреждения от обеспечения надлежащего правопорядка, а также другую информацию, которая не соответствует действительности», – отметили в пресс-службе.

Намагання окремих осіб дестабілізувати оперативну обстановку в державній установі «Кропивницький слідчий… Posted by Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України on Teisipäev, 17. detsember 2019

Глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь сообщил, что обсудил с министром юстиции Денисом Малюськой ситуацию в Кировоградском СИЗО.

«Этот вопрос полностью контролируется министерством и областной государственной администрацией. Сейчас правоохранительные органы проводят работу в пределах своих полномочий», – написал он в своем Facebook.

Під час перебування у відрядженні в Києві провів робочу зустріч із Міністром юстиції Денисом Малюською, на якій… Posted by Андрій Балонь on Teisipäev, 17. detsember 2019

Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький рассказал о бунте в СИЗО в Кропивницком. По его словам, причиной стала попытка вывезти из СИЗО «смотрящих» за ним. Такое решение было принято якобы главой Кировоградской облгосадминистрации по договоренности с правоохранителями без ведома начальника СИЗО. Были вывезены двое «смотрящих», когда попытались вывезти третьего – «Арсена», – тот призвал других узников к неподчинению, отметил Старенький.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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