Россияне оценили влияние «нормандского саммита» на ситуацию в Донбассе

Половина граждан РФ считают, что прошедший 9 декабря в Париже саммит «нормандской четверки» не повлияет на ситуацию в Донбассе, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра политической конъюнктуры.

По данным исследования, 50% россиян считают, что саммит не повлияет на ситуацию в регионе, 35% полагают, что повлияет скорее положительно, а 4% – что скорее отрицательно, 11% затруднились ответить, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, 85% респондентов считают, что для РФ важно, чтобы ситуация в Донбассе пришла к мирному урегулированию, 9% ответили, что ей это скорее не важно или абсолютно не важно, 6% затруднились ответить.

Также по мнению 50% опрошенных, ситуация в Донбассе в последнее время не становится ни лучше, ни хуже, она практически не меняется, 15% ответили, что ситуация постепенно нормализуется, а 13% – что она становится все более напряженной, заметно ухудшается. Затруднились ответить 22%.

Кроме того, 53% россиян назвали нынешние отношения между Россией и Украиной скорее плохими, 30% видят их в чем-то хорошими, а в чем-то плохими, 12% затруднились ответить, лишь 5% оценили их как хорошие.

В то же время 43% верят, что в целом отношения двух стран в будущем нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут. При этом 19% считают, что восстановятся дружеские, добрососедские отношения, 14% – что они станут братскими и союзническими, а 11% полагают, что будут дальше ухудшаться, 10% затруднились дать ответ, а 3% указали другое.

К президенту Украины Владимиру Зеленскому 29% респондентов относятся безразлично, 21% – отрицательно, 9% – положительно, а 35% ничего не знают о деятельности. За время его работы в данной должности отношение к Украине у 74% россиян, которые знают о его деятельности, осталось неизменным, у 11% оно скорее улучшилось, еще у 11% – ухудшилось, 4% затруднились ответить.

По результатам исследования, 67% граждан, осведомленных о деятельности украинского лидера, считают, что после прихода Зеленского отношения РФ и Украины не изменились, 16% полагают, что они скорее улучшились, 9% – что скорее ухудшились, 8% затруднились дать ответ.

Опрос проведен посредством телефонного интервью 12 декабря среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

9 декабря состоялись переговоры «нормандской четверки» в Париже, а также двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам саммита лидеры «нормандской четверки» выступили за изменение законов Украины на основе «формулы Штайнмайера».

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