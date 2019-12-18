Узнавшая о 4-й стадии рака Светлана Крючкова переписала завещание

18.12.2019, 12:30, Разное

Светлана Крючкова решила переписать завещание, узнав о наличии у нее серьезной болезни. Оказывается, 4 года назад медики диагностировали у актрисы рак 4-й стадии.
Знаменитость давно начала готовиться к смерти из-за состояния своего здоровья. Тогда врачи рассказали Светлане Крючковой, что размер злокачественного новообразования составляет 15 сантиметров. Артистка находилась с сыном в театре, узнав о 4-й стадии онкологии. Затем она посетила ресторан и старалась сохранять спокойствие, не выдавая окружающим людям своей тревоги.

После неутешительных новостей Крючкова пересмотрела завещание и решила его переписать, назначив детей своими наследниками. Спустя некоторое время звезда «Большой перемены» перенесла операцию в Германии и рак отступил.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: По делу о неудавшемся покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области в 2018 году, в рамках которого участники АТО, супруги Владислав и Инна Грищенко (позывные Буча и Пума) находятся под арестом, правоохранители задержали предполагаемого организатора. Об этом 18 декабря «Украинской правде» сообщил адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук. Издание отмечает, что задержанного зовут Василий, следователи называют […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика