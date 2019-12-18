Автоконцерны PSA и Fiat Chrysler объявили о слиянии

Итальянско-американский производитель Fiat Chrysler и французская автомобилестроительная компания Groupe PSA, владеющая брендами Citroеn, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS Automobiles, сообщили о предстоящем слиянии.
В среду компании опубликовали совместное заявление о заключении соглашения. При этом отмечается, что объединение концернов не приведет к закрытию отдельных мест производства, передает Deutsche Welle.
Во вторник наблюдательный совет Groupe PSA одобрил соглашение о слиянии. Для окончательного утверждения сделки еще должно быть получено одобрение антимонопольных органов.
Напомним, 30 октября автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles и группа PSA Group подтвердили, что ведут переговоры о слиянии.
Новая компания станет четвертым по величине автопроизводителем в мире по показателям продаж. Французское правительство, являющееся акционером PSA, уже дало понять, что будет поддерживать создание нового автоконцерна.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: По делу о неудавшемся покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области в 2018 году, в рамках которого участники АТО, супруги Владислав и Инна Грищенко (позывные Буча и Пума) находятся под арестом, правоохранители задержали предполагаемого организатора. Об этом 18 декабря «Украинской правде» сообщил адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук. Издание отмечает, что задержанного зовут Василий, следователи называют […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ФБК подал иск к Владимиру Путину из-за уголовного преследования / 21 ноября
- Трехлетняя девочка выжила после падения с 17 этажа в Подмосковье / 1 ноября
- Психолог рассказала о способах защиты от мошенничества с банковскими картами / 29 ноября
- Лидера «Христианского государства» приговорили к году колонии за попытку срыва показа «Матильды» / 26 ноября
- Кернес: Зеленский и Коломойский играют роли, которые распределили еще во времена «1+1» / 28 ноября
- Автоновости: ГИБДД: изменений в ПДД в ближайшие годы можно не ждать / 15 ноября
- Шевченко: В матчах с Эстонией и Сербией можно ожидать дебюта новых игроков / 13 ноября
- Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Германии / 12 декабря