Путешествия, такси и фастфуд: МКБ вернет клиентам до 7% баллами

Среди них – путешествия, такси и каршеринг, фастфуд, покупки

на АЗС, электроника и бытовая техника, а также детские товары и развлечения

(магазины, кино, цирк, театры, выставки). Новые категории можно выбрать с 18

декабря.

Кроме того, для клиентов банка с пакетом услуг

«Премиальный» доступна категория кафе и рестораны. А держатели карт

«Мудрость» смогут получить повышенный кэшбэк за покупки в аптеках.

Также держатели карт Московского кредитного банка могут

воспользоваться программой лояльности «МКБ Бонус». Благодаря ей

зарабатывать можно на ежедневных покупках.

Чтобы начать получать баллы, нужно подтвердить участие в

мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн». В каждом квартале клиентам

доступны категории, за покупки в которых будет начисляться 5 или 7% баллами от

стоимости покупок. За остальные операции банк начислит 1% баллами. Один балл

равняется одному рублю.

Также клиенты МКБ могут воспользоваться разделом

«Персональные предложения», где предоставляется индивидуальный кэшбэк

– 25%. Главное – сделать покупки у определенных партнеров.

Ранее «Дни.ру» писали, что МКБ удостоился

«Премии Рунета» в номинации «Мобильное приложение» года.

Эксперты оценили удобство и расширенный функционал. Примечательно, что уже

сейчас более трети вкладов и 45% накопительных счетов в банке открывается через

мобильное приложение.

Московский кредитный банк предоставляет полный комплекс

банковских услуг для юридических и физических лиц. Кредитная организация

стабильно входит в утвержденный Центральным банком России перечень системно

значимых кредитных организаций. По данным «Интерфакс-100», МКБ

находится в топ-3 частных банков по объему активов.

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