Путешествия, такси и фастфуд: МКБ вернет клиентам до 7% баллами

Среди них – путешествия, такси и каршеринг, фастфуд, покупки
на АЗС, электроника и бытовая техника, а также детские товары и развлечения
(магазины, кино, цирк, театры, выставки). Новые категории можно выбрать с 18
декабря.
Кроме того, для клиентов банка с пакетом услуг
«Премиальный» доступна категория кафе и рестораны. А держатели карт
«Мудрость» смогут получить повышенный кэшбэк за покупки в аптеках.
Также держатели карт Московского кредитного банка могут
воспользоваться программой лояльности «МКБ Бонус». Благодаря ей
зарабатывать можно на ежедневных покупках.
Чтобы начать получать баллы, нужно подтвердить участие в
мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн». В каждом квартале клиентам
доступны категории, за покупки в которых будет начисляться 5 или 7% баллами от
стоимости покупок. За остальные операции банк начислит 1% баллами. Один балл
равняется одному рублю.
Также клиенты МКБ могут воспользоваться разделом
«Персональные предложения», где предоставляется индивидуальный кэшбэк
– 25%. Главное – сделать покупки у определенных партнеров.
Ранее «Дни.ру» писали, что МКБ удостоился
«Премии Рунета» в номинации «Мобильное приложение» года.
Эксперты оценили удобство и расширенный функционал. Примечательно, что уже
сейчас более трети вкладов и 45% накопительных счетов в банке открывается через
мобильное приложение.
Московский кредитный банк предоставляет полный комплекс
банковских услуг для юридических и физических лиц. Кредитная организация
стабильно входит в утвержденный Центральным банком России перечень системно
значимых кредитных организаций. По данным «Интерфакс-100», МКБ
находится в топ-3 частных банков по объему активов.
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