Подозреваемый в насилии над дочерью Бовт заявил о невиновности

Задержанный по подозрению в сексуальном насилии над дочерью отец многодетного семейства Андрей Бовт, у которого в доме нашли арсенал с оружием, заявил, что он невиновен.

«Мне одна мысль об изнасиловании противна, поэтому в своих показаниях даже подпись не ставил. Меня хотят сознательно опорочить. Я невиновен», – сообщил Бовт перед заседанием по избранию меры пресечения, передает РИА «Новости».

Он добавил, что по поводу оружия «отвечать не имеет права».

Напомним, в Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживала семья с восьмью детьми, был обнаружен склад оружия, а в подвале – тир, спортзал и окровавленные матрасы. Во дворе дома следователи увидели деревянный крест.

Сообщалось, что Бовт якобы женат на двоюродной сестре. В течение семи лет он, как утверждалось, подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.

Жители деревни Химози рассказали о многодетной семье, отметив, что мужчину видели в образе Николая II.

Супруга хозяина дома под Гатчиной рассказала, что ее муж держал домочадцев в страхе.

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