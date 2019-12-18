Подозреваемый в насилии над дочерью Бовт заявил о невиновности

18.12.2019, 12:26, Новости дня

Задержанный по подозрению в сексуальном насилии над дочерью отец многодетного семейства Андрей Бовт, у которого в доме нашли арсенал с оружием, заявил, что он невиновен.

«Мне одна мысль об изнасиловании противна, поэтому в своих показаниях даже подпись не ставил. Меня хотят сознательно опорочить. Я невиновен», – сообщил Бовт перед заседанием по избранию меры пресечения, передает РИА «Новости».

Он добавил, что по поводу оружия «отвечать не имеет права».

Напомним, в Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживала семья с восьмью детьми, был обнаружен склад оружия, а в подвале – тир, спортзал и окровавленные матрасы. Во дворе дома следователи увидели деревянный крест.

Сообщалось, что Бовт якобы женат на двоюродной сестре. В течение семи лет он, как утверждалось, подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.

Жители деревни Химози рассказали о многодетной семье, отметив, что мужчину видели в образе Николая II.

Супруга хозяина дома под Гатчиной рассказала, что ее муж держал домочадцев в страхе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: По делу о неудавшемся покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области в 2018 году, в рамках которого участники АТО, супруги Владислав и Инна Грищенко (позывные Буча и Пума) находятся под арестом, правоохранители задержали предполагаемого организатора. Об этом 18 декабря «Украинской правде» сообщил адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук. Издание отмечает, что задержанного зовут Василий, следователи называют […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика