Экспертный клуб Екатеринбурга: Волонтерство — это возможность гражданского общества решать проблемы самостоятельно

Сегодня добровольческие движения — неотъемлемая часть гражданского общества. Масштабные спортивные мероприятия, поисково-спасательные операции, ликвидация последствий ЧС — все это требует организованной помощи со стороны волонтеров — людей, неравнодушных к чужим несчастьям. Что движет этими людьми, какова их основная мотивация – пытались выяснить на заседании «Экспертного клуба Екатеринбурга».

По статистике, около 18% населения нашей страны вовлечено в волонтерскую деятельность. Такие сведения озвучил модератор дискуссии, руководитель «Экспертного клуба Екатеринбурга» Анатолий Гагарин. Среди них есть как те, кто решил поучаствовать в организации спортивных событий, чтобы зарядиться эмоциями и позитивом, так и профессиональные спасатели и медики, ежедневно помогающие людям, оказавшимся в трудной ситуации, по всей стране.

Как отмечает эксперт, и те, и другие выполняют важную функцию – оперативной помощи, которую не всегда может взять на себя государство.

«Волонтерство — это возможность гражданского общества решать те или иные вопросы самостоятельно и, скажем прямо, иногда лучше, чем это делает государство. Часто проблемы конкретного человека не видны с высоты государственной машины, и именно волонтеры помогают нуждающимся группам населения», — заметил Анатолий Гагарин.

Эксперты полагают, что главная мотивация любого добровольца, чем бы он ни занимался, — изменить мир.

«Я думаю, что желание что-то изменить в себе и в этом мире толкает нас быть волонтерами. Когда приходит понимание, что начинать надо с малого и, прежде всего, с самого себя, ты начинаешь показывать пример другим. В каком-то, смысле волонтеры – это идеалисты, они стремятся улучшить все вокруг и готовы ради этого пожертвовать собой. Вместе с тем, волонтеры реалисты – они понимают, что пока ты сам не приложишь усилия, мир не изменится. Начать с себя – это главное, не ждать помощи от кого-то, а оказать эту помощь тому, кто нуждается. Вот это и есть наша позиция», — поделилась мнением Екатерина Сапрыкина, начальник регионального штаба Волонтерской роты «Боевого братства».

Основатель общественной организации «Добровольческое движение «Дорогами добра» Валерий Басай добавил, что участие в волонтерских движениях часто обусловлен усталостью работать за деньги.

«Главная мотивация добровольца – усталость работать за деньги. За деньги мы работаем не потому, что мы мечтали об этой работе, а потому что так сложилась жизнь. Выбирая волонтерскую деятельность, мы выбираем возможность заняться тем, что нам действительно интересно. Работая менеджером или стоя у станка человек, увы, не меняет мир вокруг себя, а, переводя бабушку через дорогу, он его меняет», — подчеркнул эксперт.

Участники дискуссии – практикующие волонтеры и спасатели-добровольцы – отметили, что сегодня государство, как никогда, старается поддержать волонтерское движение. Однако более слаженные действия помогли бы волонтерам быстрее и эффективнее оказывать помощь.

Одной из основных проблем развития добровольческого корпуса сами волонтеры считают недостаточную организационную поддержку. Евгений Дайнес, спасатель-доброволец, отмечает, что, в частности, это касается доставки добровольцев до места происшествия. Часто им приходится самим добираться до отдаленных территорий, что отнимает слишком много драгоценного времени.

«Могу сказать по личному опыту, сейчас гораздо больше поддержки, чем было в 2009 году. Государство уделяет огромное внимание волонтерству, и у нас сегодня больше возможностей, чем раньше. Недостаточно проработана и продумана только доставка до места назначения. В этом году, когда мы выезжали в Тулун, нам предоставили билеты на поезд. Но если кто-то теряется в Свердловской области, я сразу думаю, на чем я повезу спасателей-поисковиков? Хотелось бы, чтобы все было централизовано, чтобы в этом вопросе нам оказывало помощь МЧС», — поделился спасатель.

Некоторые эксперты полагают, что излишняя «опека» государства, может уничтожить саму суть добровольческой помощи.

«Я не хочу выступать адвокатом государства, но убежден, что добрые дела нужно делать без его поддержки. Должно ли государство финансировать эту деятельность? Это вопрос. Поскольку ведь волонтерская деятельность основана на доброй воле. В слове «добровольный» уже закладывается принцип этой деятельности: граждане по своей доброй воле помогают людям. Что мешает человеку проявлять добрую волю, какая поддержка от государства ему для этого нужна?» — поставил перед коллегами вопрос политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Добровольческие движения, действительно, не зависят от государственной поддержки, — согласился Евгений Кузнецов, руководитель Центра молодежных инициатив Свердловского областного медицинского колледжа. В подтверждение эксперт привел количество студентов колледжа, участвующих в волонтерской деятельности: из 13 тысяч обучающихся более 80% уже успели поработать волонтерами. По словам эксперта, это говорит о популярности этого движения в целом.

Подводя итоги, руководитель «Экспертного клуба Екатеринбурга» Анатолий Гагарин отметил, что основным стимулом для волонтеров является «мечта, которую эти люди видят и воплощают». Помогая людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, они достигают самореализации. По словам эксперта, добровольцы – это настоящие герои нашего времени, о которых стоит не только рассказывать со страниц газет и сайтов интернет-изданий, но и снимать о них фильмы. Анатолий Гагарин выразил надежду, что эти люди скоро сменят на экранах кинотеатров «героев» с низкой социальной ответственностью, которые, увы, демонстрируют отрицательные примеры отношения к жизни и обществу.

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