Отец Фриске: «Шепелев тратит на себя деньги 6-летнего сына»

Отец Жанны Фриске Владимир пояснил прессе, что после смерти дочери деньги за ее проданную американскую квартиру разделили между сыном и родителями певицы. Вот только Дмитрий Шепелев тратит на себя средства 6-летнего малыша.

Популярная исполнительница ушла из жизни более 4-х лет назад, однако страсти вокруг ее персоны не утихли до сих пор. Родственники Фриске никак не могут помириться с гражданским супругом, а дележ ее наследства происходит со взаимными обвинениями. Как только стало казаться, что война закончилась, как внезапно Шепелев дал скандальное интервью Собчак в ее YouTube-шоу. В нем шоумен обвинил отца покойной знаменитости в угрозах с пистолетом, запугивании, нежелании общаться с внуком, плохих отношениях с дочерью и корыстных интересах. Владимир Борисович решил ответить на критику телеведущего и пояснил журналистам: он всегда хорошо относился к наследнице, а с 6-летним ребенком не может видеться из-за телеведущего. Мужчину также заинтересовали расходы звездного отца на мальчика.

В интервью светской львице артист ничего не сказал об апартаментах экс-жены. После ее смерти квартиру продали за 470 тысяч долларов, и половина денег была отдана Платону Шепелеву. Так как ребенок еще несовершеннолетний, его деньгами стал распоряжаться родитель и, согласно информации Владимира Фриске, шоумен тратит их на себя. Точнее, большие выплаты уходят адвокатам, занимающимся судебными тяжбами с Русфондом. Оказывается, представитель шоу-бизнеса выудил оттуда примерно 2 млн рублей.

Семья экс-солистки «Блестящих» считает неадекватными траты ведущего на образование сына. Более миллиона рублей ушло на обучение мальчика в нулевом классе престижной школы, 500 тысяч отдали за вступительный взнос в учебное заведение, а также 20 тысяч потребовалось на школьную форму.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По делу о неудавшемся покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области в 2018 году, в рамках которого участники АТО, супруги Владислав и Инна Грищенко (позывные Буча и Пума) находятся под арестом, правоохранители задержали предполагаемого организатора. Об этом 18 декабря «Украинской правде» сообщил адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук. Издание отмечает, что задержанного зовут Василий, следователи называют […]