Гаджеты: Роскосмос создаст лунный «лифт» (2 фото)



Между ведущими экономиками мира развернулось соревнование в области освоения околоземного космического пространства. Во время общения с журналистами глава российского космического агентства «Роскосмос», Дмитрий Рогозин рассказал о ближайших перспективных разработках и планах компании, среди которых выделяется замысел создания посадочного лунного модуля — «универсального лифта»



По утверждению генерального директора «Роскосмоса», космический лифт будет способен доставлять грузы с окололунной станции по заказу партнеров из других стран. Учитывая, что МКС в 2028 году выработает свой срок службы, а у некоторых структурных единиц, таких как модуль «Причал» и научно-энергетический модуль, ресурс работоспособности останется еще на 15-20 лет, эти устройства можно задействовать в создании лунного лифта.

Также Рогозин заявил о коммерциализации проекта для возвращения «колоссальных» затрат необходимых на реализацию этой разработки. Некоторые страны буквально «рвутся» в космос, но не имеют средств доставки, а лунный лифт «Роскосмоса» может обслуживать желания таких стран.

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