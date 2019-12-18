Стали известны подробности задержания подозреваемого в насилии над дочерью в Химози

Заявление в полицию на жителя Гатчинского района Ленинградской области Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над дочерью, подала его сожительница Светлана Лободюк.

Источник сообщил, что Лободюк просила полицию прекратить сексуальное насилие над 13-летней дочерью, в котором она обвиняла Бовта, передает «Интерфакс».

В заявлении указывается, что мужчина насиловал дочь с 2012 года. Отмечается также, что Бовт и Лободюк не были законными супругами.

Кроме того, по данным источника, дом в деревне Химози не принадлежал ни Бовту, ни Лободюк: они зарегистрированы в Санкт-Петербурге, а жилье было предоставлено по устному договору 62-летним другом мужчины, который был задержан полицией накануне.

Сообщается также, что Бовт от рождения носил фамилию Лободюк, позже он ее сменил, о причинах говорить отказался.

По данным СМИ, Светлана Лободюк является двоюродной сестрой Бовта.

Напомним, в понедельник вечером в Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживала семья с восьмью детьми, был обнаружен склад оружия, а в подвале – тир, спортзал и окровавленные матрасы. Во дворе дома следователи увидели деревянный крест.

Сообщалось, что Бовт якобы женат на двоюродной сестре. В течение семи лет он, как утверждалось, подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.

Жители деревни Химози рассказали о многодетной семье, отметив, что мужчину видели в образе Николая II.

Супруга хозяина дома под Гатчиной рассказала, что ее муж держал домочадцев в страхе.

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