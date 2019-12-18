Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Молодой житель столицы скончался от серьезной травмы, полученной после падения на катке на Красной площади, сообщили СМИ.

Как информирует АГН «Москва», погибшему было 20 лет. Парень упал на льду 9 декабря, сильно ударился головой и получил серьезную черепно-мозговую травма с кровоизлиянием. Медики несколько дней боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, в октябре Замоскворецкий суд Москвы по иску семьи москвичей к парку Горького обязал администрацию выплатить истцам 120 тыс. рублей.





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