Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Молодой житель столицы скончался от серьезной травмы, полученной после падения на катке на Красной площади, сообщили СМИ.
Как информирует АГН «Москва», погибшему было 20 лет. Парень упал на льду 9 декабря, сильно ударился головой и получил серьезную черепно-мозговую травма с кровоизлиянием. Медики несколько дней боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.
По данному факту проводится проверка.
Напомним, в октябре Замоскворецкий суд Москвы по иску семьи москвичей к парку Горького обязал администрацию выплатить истцам 120 тыс. рублей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: По делу о неудавшемся покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области в 2018 году, в рамках которого участники АТО, супруги Владислав и Инна Грищенко (позывные Буча и Пума) находятся под арестом, правоохранители задержали предполагаемого организатора. Об этом 18 декабря «Украинской правде» сообщил адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук. Издание отмечает, что задержанного зовут Василий, следователи называют […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ПСЖ разгромил «Брюгге», «Манчестер Сити» в матче с шестью голами победил «Аталанту». Результаты третьего тура Лиги чемпионов / 23 октября
- Группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy купит ювелирную компанию Tiffany за $16,2 млрд / 25 ноября
- В Украине зафиксировали самый низкий за 10 лет показатель нелегальной занятости / 28 октября
- Бывший заместитель челябинского губернатора стал фигурантом уголовного дела / 11 декабря
- Нардеп от «Слуги народа» 24 раза говорил с координатором титушек – Игорь Луценко / 22 ноября
- В Киеве заявили о требующем «крови и посадок» народе / 6 ноября
- Новый внедорожник Cadillac Escalade получит уникальный дисплей / 17 декабря
- Зеленский: Мы должны говорить о возможности местных выборов на Донбассе после того как там не будет незаконных формирований / 19 ноября