По делу Арашуковых задержаны еще четверо фигурантов

18.12.2019, 12:12, Новости дня

По делу о хищении природного газа, который поставляют в Северо-Кавказский федеральный округ, задержали еще четверых фигурантов, сообщил Следственный комитет.

«По уголовному делу задержаны четверо метрологов филиалов ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», вносивших изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им наличные денежные средства за безучетно поставленный похищенный преступным сообществом природный газ», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Правоохранители задержали инженера-метролога филиала предприятия в Минераловодском районе Юрия Акулича, который действовал под руководством обвиняемого Гузера Хашукаева, инженера-метролога того же филиала Игоря Дубинина, действовавшего под руководством Алана Кятова, Рената Загирова и Сергея Шосткина, работавших в филиале ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», действовавших под руководством Игоря Травинова и Руслана Агоева.

Подозреваемых доставили в Москву, Акулича заключили под стражу, в отношении Дубинина, Загирова, Шосткина следствие ходатайствует в суде об аресте.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова по этому же делу задержали в зале заседаний Совета Федерации, обвинив в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у Газпрома. В мае Арашуков-младший был лишен статуса сенатора.



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