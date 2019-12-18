«Лис». Бабкин представил черно-белый ролик. Видео

видео
Видео: Сергей Бабкин / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американец Винсент Кайонте, участник команды Evil Geniuses («Злые гении»), пропустил начало группового этапа киберспортивного турнира EPICENTER 2019 по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в Москве из-за проблем с получением российской визы. О визовых проблемах 21-летнего американца сообщается на странице команды в Twitter. Кайонте заменил член команды HellRaisers украинец Игорь Шевченко. В отсутствие одного из своих лидеров […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Названа стоимость дизельного внедорожника Mercedes-Benz G 350d в России / 9 декабря
- Москве пообещали сильный ветер и гололедицу / 19 ноября
- Боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня / 22 октября
- Саркози заявил об упадке западной европейской цивилизации / 28 ноября
- Минобороны резко раскритиковало фейковое видео «издевательств» над Шамсутдиновым / 31 октября
- В Казахстане незаконно пересаживали почки бедных украинцев богатым израильтянам / 20 ноября
- Безработные до смерти избили официанта в Москве / 12 декабря
- В США новый российский автомат назвали «ужасом на поле боя» / 21 ноября