«Лис». Бабкин представил черно-белый ролик. Видео

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Видео: Сергей Бабкин / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Американец Винсент Кайонте, участник команды Evil Geniuses («Злые гении»), пропустил начало группового этапа киберспортивного турнира EPICENTER 2019 по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в Москве из-за проблем с получением российской визы. О визовых проблемах 21-летнего американца сообщается на странице команды в Twitter. Кайонте заменил член команды HellRaisers украинец Игорь Шевченко. В отсутствие одного из своих лидеров […]
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